권상우♥손태영, 결혼 18년 차인데 커플룩+딱붙 거울셀카 ‘여전히 신혼’

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 권상우와 손태영이 커플룩부터 밀착 스킨십까지, 결혼 18년 차에도 신혼 같은 일상을 이어갔다.

손태영은 31일 자신의 SNS에 "여름의 끝자락에서"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

사진 속 권상우와 손태영은 거울 앞에 나란히 서서 다정한 순간을 기록했다. 흰색 티셔츠와 검은색 팬츠를 입은 권상우가 휴대전화로 사진을 촬영하는 동안 손태영은 그의 어깨에 얼굴을 기댄 채 허리를 감싸 안았다. 몸을 밀착한 두 사람의 자연스러운 포즈에서는 오랜 부부의 편안함과 연인 같은 설렘이 동시에 묻어났다.

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두 사람의 달달한 분위기는 앞서 공개된 유튜브 영상에서도 포착됐다. 최근 손태영의 유튜브 채널에는 미국에서 처음 생일을 맞은 권상우를 위해 준비한 생일상과 리조트 여행기가 공개됐다.

영상 속 부부는 흰색과 크림색 계열의 상의를 맞춰 입어 은은한 커플룩을 완성했다. 손태영은 야외 테이블에 앉은 권상우에게 음식을 직접 건네며 "생일자니까 한 입 하세요"라고 챙겼고 권상우는 아내가 내민 음식을 자연스럽게 받아먹었다. 손태영의 어깨를 감싼 권상우의 모습까지 더해지며 두 사람의 다정한 분위기가 고스란히 전해졌다.

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유튜브에서는 비슷한 색상의 옷을 맞춰 입고 서로를 챙기더니 SNS에서는 꼭 붙어 찍은 거울 셀카로 애정을 드러낸 셈. 특별한 연출 없이도 자연스럽게 이어지는 두 사람의 스킨십과 눈빛이 여전히 신혼 같은 부부 사이를 짐작하게 했다.

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한편 권상우와 손태영은 2008년 결혼해 슬하에 아들 룩희 군과 딸 리호 양을 두고 있다. 손태영은 자녀들의 교육을 위해 미국에서 생활하고 있고 유튜브와 SNS를 통해 가족의 일상을 공개 중이다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com