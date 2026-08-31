"안락사까지 고민"…여에스더, 최악의 우울증 '28차례 전기경련치료' 고백

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[스포츠조선 김준석 기자] 심각한 우울증으로 안락사까지 고민했던 여에스더가 28차례에 걸친 전기경련치료 이후 한층 호전된 근황을 전한다.

9월 1일 오후 8시 30분 방송되는 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에는 결혼 33년 차 의사 부부 여에스더와 홍혜걸이 동반 출연한다.

이날 여에스더는 오랜 시간 자신을 힘들게 했던 우울증과 치료 과정에 대해 솔직하게 털어놓는다.

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극심한 우울증으로 힘든 시간을 보내며 안락사까지 고민했다고 밝힌 바 있는 여에스더는 "작년 10월부터 나쁜 생각이 없어졌다"며 상태가 크게 호전됐다고 전했다.

여에스더는 회복 과정에서 대학병원에 입원해 총 28차례 전기경련치료를 받았다고 밝혔다. 이후 우울 증세가 확실히 나아졌다는 설명이다.

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특히 당시 입원 치료 사실을 남편 홍혜걸에게조차 알리지 않았다는 사실이 공개돼 눈길을 끈다.

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여에스더는 그 이유에 대해 "입원 당시 홍혜걸이 간유리음영으로 폐 절제 수술을 받은 지 얼마 안 됐을 때라 입원 치료 사실을 알리지 않았다"고 설명했다. 자신 역시 힘든 치료를 받고 있었지만 수술 후 회복 중인 남편에게 걱정을 더하고 싶지 않았던 것으로 보인다.

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홍혜걸도 아내가 입원할 당시 이 같은 사실을 전혀 알지 못했다고 털어놨다.

그는 "여에스더가 입원할 때 나한테 얘기를 안 해서 입원 치료 사실을 몰랐다"며 뒤늦게 알게 된 당시 상황을 전했다.

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아내의 회복을 위한 홍혜걸의 노력도 공개된다. 홍혜걸은 환갑을 맞아 여에스더와 아프리카 부부 여행을 계획하고 있다고 밝혔다.

특히 우울증으로 온종일 침대에 누워 있는 여에스더가 여행을 취소하지 않도록 일부러 '환불 불가' 숙소만 골라 예약했다고 밝혀 눈길을 끌었다.

한때 안락사까지 고민할 만큼 힘든 시간을 보냈지만 치료를 거쳐 "나쁜 생각이 없어졌다"며 달라진 근황을 전한 여에스더. 그의 치료 과정과 이를 지켜본 홍혜걸의 진심은 9월 1일 방송되는 '옥탑방의 문제아들'에서 공개된다.

narusi@sportschosun.com