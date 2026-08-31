'41kg' 권은비, 관리만 6개→급하게 살 빼더니..란제리룩 '깜짝'

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[스포츠조선 정유나 기자] 가수 권은비가 컴백을 앞두고 '집중 관리'에 나선 일상을 공개했다.

30일 권은비의 유튜브 채널에는 '[VLOG] 컴백 일주일전 권은비의 집중관리'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 권은비는 앨범 발매와 공연을 앞두고 운동부터 식단, 피부·헤어·네일 관리까지 이어지는 바쁜 일상을 공개했다.

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권은비의 관리는 한 가지에 그치지 않았다. 운동으로 몸을 단련하는 것은 물론 홈케어와 스킨케어로 피부를 관리했고, 헤어케어와 네일케어까지 챙겼다. 여기에 다이어트 식단과 사우나까지 병행하며 컴백을 앞두고 철저한 자기관리에 나섰다.

권은비는 "관리는 끝이 없다. 하나만 해도 되는 게 아닌 것 같다"며 "피부 관리, 바디 관리, 머릿결 관리, 패디 관리, 붓기 관리까지 종류가 너무 많다. 관리란 언제 끝나는 걸까"라고 말하기도 했다.

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컴백 준비는 외적인 관리에만 그치지 않았다. 권은비는 보컬 레슨과 안무 연습에도 매진하며 무대 준비에 한창인 모습을 보였다.

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이후 해외 공연을 위해 이스탄불로 떠났다. 과감한 란제리룩을 입고 무대에 오른 권은비는 "여기 오기 전까지 일주일 정도 급하게 붓기랑 살을 빼봤는데 어떤가요? 운동도 열심히 했다. 미세한 복근 보이시냐"라며 몸매를 자랑해 시선을 모았다.

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jyn2011@sportschosun.com