故 이용주 마지막 배웅하러 ‘푸른거탑’ 전우들 빈소 집결…김호창 “소주 한잔하자더니”

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 김호창이 '푸른거탑'에서 호흡을 맞춘 고(故) 이용주와의 마지막 약속을 가슴에 새겼다.

김호창은 31일 자신의 SNS를 통해 이용주의 빈소를 찾은 모습과 함께 고인을 향한 장문의 편지를 공개했다.

그는 배우의 길을 포기하려 했던 자신을 붙잡아준 사람이 이용주였다고 회상했다. 김호창은 "얼마 전 형들에게 이제 배우를 하지 않겠다고 말했을 때 형이 '호창아, 너 잘될 거야. 거탑 식구들 중 막내인 너라도 포기하지 말고 끝까지 가라. 내 촉이 좋다'고 했었다"고 떠올렸다. 이어 "나 형 믿고 끝까지 가볼게. 거기서는 아프지 말고 행복해야 해"라며 먼저 떠난 고인에게 약속했다. 다음 달 자신의 공연을 마친 뒤 함께 소주를 마시기로 했다는 김호창은 "소주 한잔하자고 했으면서…"라고 덧붙여 안타까움을 더했다.

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공개된 사진에는 김호창을 비롯한 '푸른거탑' 출연진이 이용주의 영정 앞에 모여 마지막 인사를 건네는 모습이 담겼다. 작품 안에서 군 생활의 희로애락을 함께했던 배우들이 현실에서도 다시 한자리에 모였지만 이번에는 동료를 떠나보내는 자리였다는 점에서 먹먹함을 안겼다. 김호창은 글 끝에 '푸른거탑 영원히'라는 문구를 남기며 고인과 작품을 향한 애정을 드러냈다.

이용주는 지난 29일 오전 심장마비로 갑작스럽게 세상을 떠났다. 향년 44세. 빈소는 분당제생병원 장례식장에 마련됐으며 발인은 31일 오전 6시 30분 엄수됐다. 장지는 성남시 장례문화사업소다.

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1982년생인 이용주는 모델로 활동한 뒤 2004년 영화 '도마 안중근'을 통해 배우로 데뷔했다. 이후 '안녕, 프란체스카', '막돼먹은 영애씨', '두 여자의 방', '나쁜 형사' 등에 출연했다. 특히 2013년 방송된 tvN 군대 시트콤 '푸른거탑'에서 어리숙하지만 인간미 넘치는 신병 '이용주 이병'을 연기하며 대중에게 얼굴을 알렸다. 실제 이름을 그대로 사용한 캐릭터와 실감 나는 신병 연기로 큰 사랑을 받았고 이후 ENA 드라마 '신병'에도 출연해 군대 콘텐츠와의 특별한 인연을 이어갔다.

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최근에는 배우 활동을 잠시 내려놓고 경기도 성남에서 패키지여행을 운영하는 1인 여행사를 시작한 근황을 공개하기도 했다. 새로운 삶에 도전하던 중 전해진 갑작스러운 비보에 '푸른거탑' 동료들과 시청자들의 추모가 이어지고 있다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com