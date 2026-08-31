성형 논란 '미코 진' 우서윤, 심경 밝혔다..“상처 되는 말 많아. 큰 관심 예상 못 해”

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[스포츠조선 박아람 기자] 전 국가대표 농구선수 우지원의 큰딸 우서윤이 제70회 미스코리아 선발대회에서 최고 영예인 '진'에 선정되면서 뜨거운 관심을 받고 있다.

지난 22일 서울 강남구 코엑스 오디토리움에서 열린 제70회 미스코리아 선발대회에서 '진'의 왕관은 우서윤에게 돌아갔다. 지역 예선을 거쳐 본선 무대에 오른 그는 최종적으로 '진'에 이름을 올리며 대중의 이목을 집중시켰다.

당선 이후 우서윤을 향한 관심은 더욱 커졌다. 어린 시절부터 방송을 통해 얼굴을 알렸던 만큼 과거 모습까지 다시 소환됐고, 현재와 비교한 사진들이 온라인에서 화제가 되면서 외모 변화와 관련한 성형 의혹도 제기됐다. 다만 성형 여부에 대해서는 공식적으로 확인된 바 없다.

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갑작스럽게 쏟아진 관심에 우서윤 역시 놀라움을 드러냈다. 지난 30일 한국일보와의 인터뷰에서 그는 "이렇게 큰 관심을 받을 거라고 전혀 예상하지 못했다. SNS를 켜면 많은 소식이 눈에 보이더라"며 "어깨가 점점 무거워지고 있다. 보내주신 관심에 부응하는 좋은 모습을 보여드릴 것"이라고 밝혔다.

우서윤은 우지원의 딸로, 어린 시절부터 대중에게 익숙한 인물이다. SBS '스타주니어쇼 붕어빵'에 출연하며 이름을 알렸고, 최근에는 tvN STORY·E채널 '내 새끼의 연애2'에 등장해 성장한 근황을 공개하기도 했다.

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어린 시절부터 자신을 지켜본 대중의 관심이 한꺼번에 쏟아지면서 여러 반응도 이어졌다. 특히 미스코리아 진 당선 이후 외모에 대한 다양한 의견이 등장한 가운데 우서윤은 이를 비교적 담담하게 받아들이고 있었다.

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그는 "많은 관심 속에서 나오는 이야기 중에는 상처가 되는 말도 있지만, 스스로 상처받지 않으려고 한다"며 "앞으로 진짜 제 모습을 보여드릴 수 있는 기회가 생기면 좋겠다"고 말했다.

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학업과 교내 활동에서도 다양한 경험을 쌓았다. 미국 터프츠대학교에서 파인아트를 전공하고 있는 우서윤은 예술을 공부하면서 작품을 바라보는 시각을 넓혔다. 대학 농구부에서는 주장으로 활동하며 리더십과 책임감을 키웠고, 사회 문제에 관심을 갖고 행동하는 동아리 활동을 통해 사회를 바라보는 시야도 넓힌 것으로 전해졌다.

미스코리아 '진'으로서 앞으로 하고 싶은 일에 대해서도 자신의 가치관을 분명히 했다. 우서윤은 단순히 대회에서 얻은 타이틀에 그치지 않고 사회적으로 의미 있는 역할을 하고 싶다는 뜻을 밝혔다.

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그는 "여성 리더로서 사회에 필요한 곳, 도움을 필요로 하는 곳에 목소리를 보태고 싶다"며 "인생의 목표는 거창한 결과를 만드는 것보다 주변 사람에게 따뜻한 사람으로 기억되는 것이다. 제 이름을 떠올렸을 때 따뜻한 온기가 느껴지면 좋겠다"고 전했다.

tokkig@sportschosun.com