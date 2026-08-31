이준혁, '로또 1등' 당첨 후 눈빛부터 달라졌다

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[스포츠조선 조지영 기자] 이준혁이 'K-현실 직장인'으로 완벽하게 변신한다.

티빙 오리지널 '로또 1등도 출근합니다'(윤영빈 극본·연출) 측은 31일, 로또에 당첨된 평범한 새내기 팀장 공은태(이준혁)의 달라진 일상을 담은 캐릭터 스틸을 공개했다.

'로또 1등도 출근합니다'는 적지 않은 돈이지만, 인생을 드라마틱하게 바꾸기엔 조금 부족한 13억. 돈이 생기자 비로소 일과 사람이 보이기 시작한 한 직장인의 이야기가 유쾌한 웃음 속 진한 공감을 선사할 예정이다. 영화 '강릉'을 통해 감각적인 연출력을 선보인 윤영빈 감독이 극본과 연출을 맡아 기대를 더한다.

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그런 가운데 공개된 사진은 평범했던 공은태의 일상에 찾아온 반전의 순간을 예고하고 있다.

먼저, 출근을 기다리는 공은태의 모습에 지친 기색이 역력하다. 고된 회사생활에 속으로 화를 삭혀온 공은태의 켜켜이 쌓인 피로가 고스란히 전해진다. 남들보다 빠르게 팀장 자리에 올랐지만, 위아래로 치이며 무탈한 하루를 버텨내기 바쁜 공은태. 그런 그에게 하늘에서 뚝 떨어진 행운과 함께 달라질 일상이 흥미롭다.

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믿을 수 없는 현실에 눈이 번쩍 뜨이는가 하면, '대박'의 순간을 맞닥뜨리고도 회사로 발걸음을 돌린 공은태의 달라진 눈빛이 궁금증을 높인다. 과연 그가 출근을 이어가는 이유는 무엇일지, 13억이라는 마음의 보험을 안은 그의 회사생활이 더욱더 궁금해진다.

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공은태라는 캐릭터에 대해 "누구보다 성실하고 열심히 살아가는 평범한 직장인"이라고 설명한 이준혁은 "누군가에게는 답답하게 보일 수 있지만, 자신이 맡은 일에서 만큼은 치열하고 최선을 다하는 인물"이라고 덧붙이며 기대감을 높였다.

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이준혁은 '로또 당첨'이라는 예상치 못한 사건을 마주한 공은태의 감정 변화를 섬세히 그려낼 전망. "드라마에서 손님을 맞이하는 느낌으로 준비했다"라고 밝힌 이준혁은 "우리 드라마에 좋은 에너지를 가진 배우들과의 시너지와 은태의 미세한 감정선들이 튀어 보이지 않게 하기 위한 고민을 많이 했다"라고 연기 주안점을 밝히며 기대를 더했다.

서인하 작가의 동명 웹소설을 시리즈화 한 '로또 1등도 출근합니다'는 위아래로 치이며 하루하루를 버티던 팀장이 로또 1등에 당첨된 후 사직서 대신 당첨금 13억을 품고 이전과 다른 마음가짐으로 출근하는 K-직장인 오피스 드라마다. 이준혁, 서현우, 오대환, 박보경 등이 출연했고 영화 '강릉'을 연출한 윤영빈 감독이 극본과 연출을 맡았다. 오는 9월 10일 오후 6시 티빙에서 독점 선공개되며 tvN에서는 14일일 밤 9시 첫 방송된다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com