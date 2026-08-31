김혜준, 왜 이제야 '로코' 만났나..'최애의 사원'으로 꽃피운 청춘 로맨스

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 김혜준이 시청자의 과몰입을 유발하는 새로운 '로코 퀸'으로 등극했다.

김혜준이 tvN 월화드라마 '최애의 사원'를 통해 로코 장르까지 섭렵하며 역대급 러블리한 여주의 탄생을 알린 가운데, 다름(김혜준)이 최대의 변수 하기(강훈)에 대한 마음을 키워나가며 핑크빛 무드를 형성하고 있다.

극 초반, 다름에게 하기는 성덕의 꿈을 이루기 위해 잘 보여야 하는 어려운 사람이었다. 셔츠에 남긴 얼굴 자국부터 술집 소동, 대표실 침입까지 의도치 않게 연이어 사고를 일으키며 순탄치 않은 회사 생활을 시작했기에 그의 차갑고 무심해 보이는 태도는 다름을 더욱 조심스럽게 만들었다.

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그러나 함께하는 시간이 늘어날수록 다름은 하기에게서 편안함을 느꼈다. SE물산 스파이로 오해를 사는 해프닝이 있었지만, 하기는 다름의 진심에 늘 반응해 줬다. 어떠한 어려움에도 포기를 모른 채 최선을 다하는 열정은 물론, 밝고 긍정적인 다름의 장점을 그는 세심하게 알아봐 줬다.

이와 동시에 다름의 내면에도 무언가 변화가 일기 시작했다. 하기의 무표정한 얼굴 이면의 다정하고 섬세한 모습을 발견했고 새롭게 보이기 시작한 의외의 면모는 두근거림으로 다가왔다. 이는 자신도 모르는 사이 궁금증으로 이어졌고 호기심은 관심으로 관심은 설렘으로 서서히 번져갔다.

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그렇게 다름은 하기에게 천천히 스며들었다. 스스로도 인지하지 못할 만큼 조심스레 자라난 마음의 크기는 어느덧 너무나 커져 버렸다. 힘든 순간 하기의 따듯함 속에서 희망과 용기를 얻었고 동시에 몰랐던 진심과 마주하게 됐다. 마침내 좋아한다 고백하며 입을 맞추는 장면은 시청자들을 환호하게 했다.

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이렇듯 김혜준은 다름의 감정선을 차곡차곡 촘촘하게 쌓아 올리며 캐릭터의 서사에 설득력을 더했다. 눈빛과 표정, 호흡 등의 미세한 조절로 다름의 변화를 자연스럽게 그려냈고 인물에 숨을 불어넣는 생명력 넘치는 연기는 두 사람의 관계에 깊이를 더하며 보는 이들의 과몰입을 유발했다.

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이제 막 쌍방 로맨스에 불을 지피며 서로를 특별하게 바라보기 시작했기에 두 사람의 러브스토리가 기대감을 자아내고 있는 상황. 과연 '로코퀸' 면모를 제대로 보여주고 있는 그녀가 앞으로 꽃길만 걸을 수 있을지 이는 매주 월, 화 저녁 8시 45분 방송되는 tvN '최애의 사원'에서 계속 확인할 수 있다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com