서은수, 대체 얼굴이 몇 개야..'메인코2' 검사→'기프트' 야구부장까지 '열일'

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 서은수가 다양한 캐릭터와 장르로 열일을 이어간다.

서은수는 오는 9월 9일 공개되는 디즈니+의 시리즈 '메이드 인 코리아 시즌2'(박은교 각본, 우민호 연출)와 tvN 새 드라마 '기프트'(민정·해주·성은 극본, 김규태·함승훈 연출)를 통해 서로 다른 얼굴로 시청자들과 만날 예정이다.

먼저 '메이드 인 코리아 시즌2'에서는 수사관에서 검사로 성장한 오예진으로 돌아온다. 시즌1에서 정의감과 행동력으로 존재감을 드러냈던 오예진이 시즌2에서는 한층 단단해진 소신과 주체적인 판단력을 바탕으로 사건의 중심에 더욱 깊숙이 뛰어든다. 서은수는 인물의 성장과 변화된 무게감을 밀도 있는 연기로 그려내며 캐릭터의 서사를 확장할 예정.

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이어 '기프트'에서는 덕천고 체육 교사이자 야구부장 윤서진으로 변신한다. 윤서진은 타고난 정의로움과 추진력으로 학생들의 '행복 야구'를 위해 앞장서는 인물로, 새롭게 부임한 감독 정민용(김우빈)과 사사건건 부딪치며 유쾌한 호흡을 만들어간다. 전작의 강단 있고 묵직한 캐릭터와는 또 다른 생활감과 밝은 에너지를 통해 서은수의 새로운 매력을 보여줄 전망이다.

이처럼 강단 있는 검사부터 정의감 넘치는 체육 교사까지 서은수는 서로 다른 성격과 온도의 인물을 연이어 맡으며 자신만의 연기 영역을 넓혀가고 있다. 단순히 외형적인 변신에 그치지 않고 인물이 가진 정서와 중심을 섬세하게 그려내며 매 작품 캐릭터에 설득력을 더해온 만큼 이번 두 작품에서도 서은수만의 탄탄한 연기 내공이 빛을 발할 것으로 기대된다.

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한 가지 이미지에 머무르지 않고 작품마다 새로운 얼굴을 설득력 있게 완성해 온 서은수가 '메이드 인 코리아 시즌2'와 '기프트'를 통해 보여줄 또 다른 연기 변주에 기대가 모인다.

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한편, 서은수가 출연하는 디즈니+ 오리지널 시리즈 '메이드 인 코리아 시즌2'는 오는 9월 9일 공개되며, tvN 새 드라마 '기프트'는 올 하반기 첫 방송을 목표로 준비 중이다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com