'김부장' 주상욱 "소지섭에 하루 종일 맞던 그날, 평생 잊지 못할 것"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 주상욱이 '김부장'에서 소지섭과 펼친 치열한 액션 촬영 비하인드를 공개하며 "평생 잊지 못할 것 같다"고 회상했다.

주상욱은 최근 글로벌 미디어 볼드페이지(BoldPage)의 글로벌 인터뷰 콘텐츠 '글로벌 큐즈(Global Q's)'에 출연해 '김부장' 이후 달라진 일상부터 소지섭과의 액션 촬영 비하인드, 가족 이야기 등을 솔직하게 털어놨다.

이날 주상욱은 '김부장'에서 소지섭과 호흡을 맞춘 당시를 떠올리며 액션 연기의 어려움을 이야기했다.

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주상욱은 "액션은 맞고 때리는 것보다 두 배우의 합이 중요하다"며 소지섭이 촬영 과정에서 많은 도움을 줬다고 밝혔다.

특히 하루 종일 액션 장면을 촬영했던 날은 지금까지도 강렬한 기억으로 남아 있다고 했다. 주상욱은 "그 '맞는 날'은 평생 잊지 못할 것 같다"고 털어놨다.

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당시 빠듯한 촬영 일정 탓에 준비했던 액션 일부가 생략되기도 했다고. 주상욱은 "시간이 있었으면 야식 먹고 또 맞았을 것"이라고 너스레를 떨어 고된 촬영 현장을 웃음으로 풀어냈다.

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인터뷰에서는 당시 촬영 동선을 직접 재현하기도 했다.

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'김부장'을 향한 남다른 애정도 드러냈다. 주상욱은 최근 작품의 인기를 실감하느냐는 질문에 "늘 가던 곳에서 갑자기 알아봐 주시기 시작했다"고 말했다.

이어 "'자이언트 잘 봤습니다'라는 말을 많이 들었는데, 이번에는 그게 '김부장 잘 봤습니다'로 바뀌었다"며 달라진 반응을 전했다.

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특히 주상욱은 "인생작은 앞으로 계속 만들어가야겠지만 지금은 '김부장'"이라고 꼽았다. 극 중 자신이 연기한 '주강찬'이라는 이름까지 기억하는 시청자들을 보며 "사람들이 배역 이름까지 기억하는 건 쉽지 않은 일"이라고 고마움을 드러냈다.

그러면서 "그냥 주강찬으로 개명해야 하나. 성도 똑같이 주 씨다"고 농담해 웃음을 자아냈다.

아내 차예련과 다시 한 작품에 출연할 가능성에 대해서도 솔직한 생각을 밝혔다. 주상욱은 "조건은 촬영 중 서로 만나지 않는 것"이라며 "다른 이유가 아니라 그냥 쑥스러워서 못 하겠다"고 말해 웃음을 안겼다.

9살 딸을 향한 애정도 숨기지 않았다. 주상욱은 "현실에서는 거의 딸을 위해 살고 있다"며 '딸바보' 면모를 드러냈다.

최근 딸에게 '딸바보'의 뜻을 설명해준 직후 "아빠, 물 좀 갖다 줘"라는 말을 들었다는 현실적인 에피소드도 전했다.

한편 주상욱은 배우 생활에 대해 "30대에는 하루라도 촬영을 안 하면 초조했다"면서도 "지금은 마음이 편안하다. 오히려 앞으로 더 많은 작품을 할 수 있을 것 같다"며 한층 여유로워진 마음가짐을 전했다.

narusi@sportschosun.com