'메이플스토리' 부산 상륙…넥슨, 롯데월드 부산과 가을 컬래버

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넥슨의 대표 IP '메이플스토리'가 부산 롯데월드에서 가을 시즌을 맞아 새로운 오프라인 경험을 선보인다.

넥슨은 롯데월드 어드벤처 부산과 함께 마련한 '메이플스토리 인 롯데월드 부산'을 지난 29일 개막했다고 밝혔다. 행사는 오는 11월 22일까지 86일간 롯데월드 부산 파크 전역에서 진행된다.

이번 협업은 지난 3월부터 6월까지 롯데월드 어드벤처 잠실에서 진행된 봄 시즌 컬래버레이션의 후속이다. 당시 '나만의 캐릭터 만들기' 체험에 13만 명 이상이 참여하는 등 이용자들의 관심을 끌면서 부산으로 무대를 넓혔다.

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이번 행사는 단순히 캐릭터를 전시하는 방식에서 벗어나 '메이플스토리' 속 세계관을 놀이공원 전체에 녹여낸 것이 특징이다. 핑크빈이 만든 포털을 통해 버섯 무리가 롯데월드 부산의 '매직포레스트'를 장악하고 가든 파티까지 벌인다는 이야기를 바탕으로 곳곳의 공간과 콘텐츠를 구성했다.

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게임 이용자가 직접 참여할 수 있는 콘텐츠도 마련했다. 게임 속 '버섯의 성'을 모티브로 꾸민 가든스테이지에서는 '나만의 캐릭터 만들기'를 체험할 수 있다. QR코드를 스캔한 뒤 헤어와 의상을 고르면 완성된 캐릭터가 무대의 디지털 패널에 등장한다. '메이플스토리' 이용자는 자신이 게임에서 육성한 캐릭터를 불러와 활용할 수도 있다.

파크 곳곳을 돌아다니며 즐기는 모바일 스탬프랠리도 운영한다. 참가자는 비올레타 공주의 가든파티 선물을 모으는 방식으로 롯데월드 부산 곳곳의 컬래버레이션 공간을 경험할 수 있다.

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공연 콘텐츠는 부산 협업을 위해 새롭게 구성했다. 신규 퍼레이드 '메이플스토리 : 댄스 투게더!'에는 새로운 몬스터 댄서가 등장하며, 대표 포토존인 토킹트리 앞에서는 핑크빈과 함께 사진을 찍을 수 있는 '메이플스토리 핑크빈 포토타임'이 열린다. '메이플스토리 버스킹', '핑크빈 그리팅 밴드' 등 라이브 공연도 이어진다.

게임 속 풍경을 옮겨놓은 포토존도 곳곳에 배치했다. 핑크빈이 만든 시공간 포털과 '메이플스토리'의 대표 지역인 '헤네시스'를 비롯해 6m 높이의 대형 주황버섯 에어벌룬, 비올레타 공주의 가든 파티 등을 실제 공간에 구현했다.

넥슨이 '메이플스토리'의 오프라인 행사를 서울에 이어 부산으로 확대한 것은 게임 IP를 온라인 콘텐츠에 머물게 하지 않고 실제 공간에서 체험하는 브랜드로 확장하려는 흐름으로 볼 수 있다. 특히 놀이공원이라는 공간 자체를 게임의 세계관과 연결하면서 이용자뿐 아니라 게임을 잘 모르는 방문객에게도 IP를 노출할 수 있다는 점에서 일반적인 팝업스토어와는 다른 효과를 기대할 수 있다. 한편 롯데월드 어드벤처 잠실의 야외 구역 매직아일랜드에는 '메이플스토리' 상설 테마존 '메이플 아일랜드'가 운영되고 있다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com