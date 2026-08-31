이현이, 10분 만에 700만원 사기 피해..."사기꾼이 카드 가로채 돈 인출" ('탐비')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자]모델 이현이가 "엄청난 팔랑귀"라고 고백하며 과거 10분 만에 700만 원을 도난당한 사기 피해 경험을 털어놓는다.

31일 밤 10시에 방송되는 채널A '탐정들의 영업비밀' 속 '탐정 24시'에는 '대한민국 대표 모델테이너' 이현이가 일일 탐정으로 출격한다.

이날 이현이는 자신을 "엄청난 팔랑귀"라고 소개하며 직접 겪은 황당한 사기 사건을 고백한다.

Advertisement

이현이에 따르면, 그는 과거 레스토랑을 운영하던 중 캐시미어 코트를 입은 한 남성으로부터 단체 예약과 함께 병당 25만 원짜리 와인 10병을 요청받았다. 이에 직원에게 자신의 체크카드를 주고 와인 구입을 맡겼는데, 남성이 중간에서 직원을 속여 이현이의 카드를 가로채갔다.

이 사실을 알게 된 이현이가 다급하게 카드를 정지시켰지만, 이미 남성이 700만 원을 인출해간 뒤였다. 사건 발생 1년 뒤, 경찰로부터 사기꾼이 검거됐다는 연락을 받은 이현이는 뒤늦게 그의 정체와 추가 범행 사실을 듣고 충격을 금치 못했다.

Advertisement

10분 만에 700만 원을 빼앗긴 이현이의 황당 사기 사건은 31일 밤 10시 채널A '탐정들의 영업비밀'에서 확인할 수 있다.

Advertisement

anjee85@sportschosun.com