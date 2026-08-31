박위 'KTX 논란', 개그 소재로 꼬집었다…홍승상 “경사판이냐, 다이빙대냐”

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[스포츠조선 조민정 기자] 스탠드업 코미디언 홍승상이 박위의 KTX 낙상 사고 영상 공개 논란을 무대 위로 소환했다. 박위의 대응을 풍자하면서도 사고 책임을 한 사람에게만 돌릴 수 없다며 열차 승하차 시설의 구조적 문제까지 짚었다.

홍승상은 30일 자신의 개인 채널에 최근 진행한 스탠드업 코미디 영상을 공개했다.

영상에서 홍승상은 "박위가 논란이라는 기사가 떠서 박위가 일어났나 했다. 그런데 아니더라"고 말하며 강도 높은 농담으로 운을 뗐다. 이어 박위를 장애인이자 사회적 약자라고 언급한 그는 특정 개인을 일방적으로 공격하는 대신 KTX 사고 당시 상황을 다시 살펴보겠다고 밝혔다.

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홍승상은 최근 구독자 100만명을 보유했던 유튜브 채널 '위라클' 운영자 박위에게 벌어진 낙상 사고를 설명했다. 휠체어를 탄 박위가 KTX에서 내리기 위해 경사판을 이동하던 중 이를 밟아 고정하던 사회복무요원의 발에 바퀴가 걸려 앞으로 넘어졌다는 내용이었다.

그러나 홍승상이 사고의 핵심으로 지목한 것은 사회복무요원이 아닌 경사판이었다. 그는 "지면과 지면을 연결하는 게 경사판의 유일한 목적"이라며 "그 역할을 하지 못한다면 경사판이 아니라 다이빙대"라고 꼬집었다. 이어 코레일이 휠체어 이용자의 안전을 위해 설치한 장비가 오히려 위험한 상황을 만든 것 아니냐는 취지로 풍자를 이어갔다.

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박위의 영상 공개 방식에 대해서도 특유의 언어유희로 평가했다. 홍승상은 이번 사태를 박위만의 잘못으로 볼 수 없으며 이른바 '나락'에 간 것도 아니라고 말했다. 그러면서 "누군가에게 저격당한 것이 아니라 직접 저격한 것 아니냐"며 "나락보다는 추락에 가깝다. 헛디딘 것"이라고 표현해 객석의 웃음을 끌어냈다.

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박위는 지난 14일 KTX를 타고 대전역에 도착한 뒤 휠체어용 경사판을 이용해 하차하다 승강장으로 넘어졌다. 이후 21일 자신의 유튜브 채널에 사고 당시 CCTV와 코레일 직원에게 항의하는 모습 등이 담긴 영상을 공개했다. 영상이 공개된 뒤 박위가 휠체어 이용자의 안전 문제를 알렸다는 반응과 이미 현장에서 사과한 사회복무요원의 모습까지 공개한 것은 과도했다는 의견이 맞섰다. 특히 개인의 실수를 부각하는 방식으로 콘텐츠를 제작했다는 비판이 커지면서 논란이 확산됐다.

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박위는 이후 문제의 영상을 삭제하고 사과했다. 그는 당시 사회복무요원이 자신을 돕기 위해 최선을 다했고 현장에서 정중하게 사과했지만 상대의 입장을 충분히 헤아리지 못했다고 밝혔다.

논란 이후 박위가 출연할 예정이던 서울시 강연과 강남문화재단 토크콘서트가 잇달아 취소됐다. 유튜브 채널 '위라클'의 구독자 수도 100만명 아래로 내려가는 등 후폭풍이 계속되고 있다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com