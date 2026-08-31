[SC인터뷰] "이번에도 나만 잘하면 되겠구나"…이연, 운명처럼 만난 '경주기행'(종합)

사진 제공=롯데엔터테인먼트

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 이연(31)이 영화 '경주기행'을 통해 인생 선배들을 만나 값진 배움을 얻었다.

8월 26일 개봉한 영화 '경주기행'은 수학여행에서 돌아오지 못한 막내딸 경주를 위해, 8년의 기다림 끝에 죽이는 여행을 떠난 네 모녀의 가족 복수극으로, 데뷔작 '갈매기'로 국내외 유수 영화제에서 탄탄한 연출력을 인정받은 김미조 감독의 첫 상업영화다. 이연은 프로레슬러 출신 셋째 딸 동주를 연기했다.

영화 개봉을 앞두고 스포츠조선과 만난 이연은 "영화 촬영하는 동안 너무 재밌었기 때문에 관객 분들에게 이 에너지가 잘 전달됐으면 좋겠다"며 "저희 영화가 새로운 장르라고 생각해서 관객 분들이 어떻게 받아들이실지가 궁금하다. 긍정적인 신호탄을 쏘아 올리고 싶다"고 바람을 전했다.

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작품에서 전직 프로레슬러를 연기하기 위해 노력한 점도 이야기했다. 이연은 "액션스쿨을 오래 다녔고, 무술 감독님과 기술을 오래 연습했다. 그리고 지금 체중보다 한 10㎏가량 찌웠다. 또 제가 근육이 잘 붙는 스타일이 아니다 보니, 살을 찌우면서 운동을 해야 태가 나온다고 하더라. 일부러 일본에 가서 프로레슬링 경기를 보기도 했는데, 살을 찌우는 게 중요하더라. 근육은 잘 안 붙어도 살을 찌우는 건 너무 행복했다"며 "살을 뺄 때는 굶으면 요요가 오기 때문에, PT를 병행하면서 식이조절도 열심히 했다"고 말했다.

이어 고난도 액션신까지 직접 소화하고자 했던 이유도 밝혔다.이연은 "한국에도 액션 영화가 많은데, 얼굴이 안 보이는 영화가 많지 않나. 액션 연기할 때 배우의 얼굴이 보여야 감정도 보이기 때문에 관객들이 느낄 수 있는 몰입도가 더 클 것 같았다"며 "또 (변)요한 선배도 액션을 많이 해보시지 않았나. 촬영 당시에는 선배가 다리가 아프셨어서 그 부분을 염두에 두고 촬영을 했다. 저희 둘 다 '흥분하지 말자'하면서 촬영에 임했고, 힘보다는 표정을 써서 연기했기 때문에 더 수월했다. 촬영장에서 요한 선배와 액션을 해서 더 편했다"고 만족감을 드러냈다.

영화 '경주기행' 스틸. 사진 제공=롯데엔터테인먼트

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이연은 '경주기행'에서 이정은을 비롯해 공효진, 박소담 등 선배들과 함께 가족 같은 케미를 뽐냈다. 이에 그는 "존경하고 신뢰하는 선배들에게 의지를 하며 촬영을 해서 더 호흡이 좋았다"며 "현장에서도 많은 걸 배웠다. 정은 선배는 굉장히 열정적이시다. 몸 컨디션 상태가 좋지 않으신데도 불구하고, 에너지를 정말 끝까지 다 쓰시더라. 효진 선배는 카메라가 꺼져있을 때와 켜져있을 때 온오프가 대단하시다. 후배 입장에서 봤을 때도 선배는 베테랑이시고 똑똑하게 연기를 하셨던 것 같다. 화면 안에 어떻게 보이는지 다 알고 연기를 하시는 느낌이었다. 소담 선배는 촬영장에서 NG를 한 번도 내시지 않더라. 항상 하는 생각이지만 '이번에도 나만 잘하면 되겠구나' 싶었다"고 말했다.

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극 중 캐릭터와 가장 싱크로율이 높은 배우로는 박소담을 꼽았다. 이연은 "소담 선배가 MBTI 파워 J시고, 계획형이시다. 정은 선배가 사천에서 '좀비딸'을 촬영하실 때 다 같이 놀러 간 적 있었다. 당시 소담 선배가 쏘카도 미리 예약을 해두셨더라. 그걸 보면서 '선배는 정말 좋은 데이트 상대겠다'란 생각이 들었다"고 웃으며 말했다.

영화 '경주기행' 스틸. 사진 제공=롯데엔터테인먼트

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실제로 본인은 어떤 딸인지 묻자, 이연은 "저는 친구 같은 딸이다. 엄마가 시사회 날 영화를 보시고 '고생했다'고 말씀하셨다. 엄마가 시사회에 오신 게 이번이 처음이다. 저는 강아지 같은 스타일이면, 엄마는 고양이 같은 스타일이시다. 엄마가 시사회에 오셔서 정은 선배한테 친근하게 대하시더라. 저도 엄마의 새로운 모습을 보게 됐다(웃음). 그러고 집에 오셔서 정은 선배한테 너무 친한 척한 것 같다고 후회하시더라(웃음)"고 전했다.

사진 제공=롯데엔터테인먼트

끝으로 이연은 그동안의 필모그래피를 돌아보며 "독립영화부터 차근차근 시작했는데, 전 한 번도 작품을 고를 때 무리한 적이 없었다. 지금도 잘 나아가고 있다는 거에 감사하다. 작품 하나를 찍으면 일 년이 지나가는데, 계절이 어떻게 지나가는지 모를 정도로 시간이 빠르게 흘렀다. 그 사이에 저도 서른 살이 넘었다. 이 과정이 너무 행복하고 감사한 반면, 제가 어떤 어른이 될지 무섭더라. 영화 '절해고도' 촬영 기점으로 많은 걸 느꼈어서, 인간 이연에게도 도움이 되는 작품을 하고 싶었다. 인간 이연도 성장할 수 있었으면 했다. 그래서 일부러 선배들과 함께 할 수 있는 작품을 택했다. 정신적으로도 마음적으로도 배우는 게 크고, 선배들의 역사를 제가 다 경험할 순 없지만, 간접적으로 이야기를 들으면 남는 게 있지 않나. 그런 부분들이 절 정신 차리게 하고, 그런 제 선택을 존중해 주는 회사에도 고맙다"고 전하며 눈물을 쏟았다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com