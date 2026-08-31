지나, 캐나다 K팝 행사 MC-심사위원 깜짝 근황...성매매 논란 딛고 새출발

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[스포츠조선 조민정 기자] 가수 지나(G.NA·최지나)가 10년의 공백을 끝내고 공식 행사에 모습을 드러냈다. 성매매 혐의로 벌금형을 받은 뒤 활동을 멈췄던 그가 캐나다의 K팝 행사에서 다시 마이크를 잡았다.

지나는 30일 자신의 SNS에 캐나다에서 열린 '2026 김치 & K-Food 페스티벌' 현장 사진과 영상을 공개했다.

지나는 지난 28일 캐나다 브리티시컬럼비아주 코퀴틀럼 타운센터 파크에서 진행된 'K팝 댄스 챔피언십'에 참여했다. 행사 개최 전 스페셜 MC로 소개됐던 그는 현장에서 참가자들의 K팝 커버 댄스 무대를 지켜보고 평가하는 심사위원 역할도 맡았다.

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무엇보다 이번 행사는 지나가 2016년 연예 활동을 중단한 이후 약 10년 만에 참석한 공식 석상이라는 점에서 관심을 모았다. 오랜만에 관객 앞에 선 지나는 참가자들과 호흡하고 현장 분위기를 이끌며 활동 재개의 신호탄을 쏘아 올렸다.

행사를 마친 지나는 SNS에 사진과 영상을 올리며 "축복받은 느낌"이라는 소감을 남겼다. 지인이 "우리 예쁜 지나 너무 잘했다"고 응원한 게시물도 공유하며 오랜 공백 끝에 무대와 다시 만난 기쁨을 드러냈다.

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지나는 2010년 '꺼져줄게 잘 살아'로 데뷔했다. 뛰어난 가창력과 화려한 퍼포먼스로 주목받은 그는 '블랙 앤 화이트', '톱 걸', '투핫' 등을 연이어 히트시키며 솔로 가수로 인기를 얻었다.

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그러나 2015년 재미교포 사업가 등과 돈을 받고 성관계를 한 혐의로 기소됐고, 이듬해 성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률 위반으로 벌금 200만원의 약식명령을 받았다. 당시 지나는 상대 남성과 호감을 가지고 만난 사이였으며 성매매가 아니었다는 취지로 해명했지만, 이후 국내 활동을 전면 중단하고 캐나다로 돌아갔다.

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긴 침묵을 이어오던 지나는 지난해부터 SNS를 통해 근황을 알리며 팬들과 다시 소통하기 시작했다. 음악 작업을 하는 모습과 노래를 부르는 영상을 공개하면서 복귀 가능성도 꾸준히 제기됐다. 지난 6월에는 팬 투표를 거쳐 자신의 데뷔곡 '꺼져줄게 잘 살아'를 첫 번째 리메이크 곡으로 결정했다고 밝혔다. 지나는 해당 곡이 팬들과 자신에게 특별한 의미를 지니고 있다며 새로운 출발에 가장 잘 어울리는 노래라고 설명했다.

약 10년 만의 공식 행사 참석에 이어 대표곡 리메이크까지 예고한 지나가 국내 가요계에서도 본격적으로 활동을 재개할지 관심이 쏠린다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com