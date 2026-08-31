'컴프야V26' 첫 클럽 챔피언십 성료…'풀스윙' 초대 챔피언

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컴투스의 모바일 야구게임 '컴투스프로야구V26'(이하 컴프야V26)이 개인을 넘어 클럽 단위로 경쟁하는 첫 공식 대회를 열며 이용자 커뮤니티의 결속을 확인했다.

컴투스는 지난 29일 서울 홍대 WDG 스튜디오에서 '컴투스프로야구V 클럽 챔피언십' 결선을 개최하고 첫 대회를 마무리했다고 31일 밝혔다. 이날 현장에는 결선에 오른 12명의 선수와 사전 초청 이용자 등 250여 명이 참석했다.

이번 대회는 '컴프야V26'에서 처음 열린 공식 클럽 대항전이다. 지난 7월부터 약 한 달간 온라인 예선을 거쳐 '도파민', '풀스윙', '연승', 'Owner' 등 4개 클럽이 최종 무대에 올랐다.

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클럽마다 3명의 선수가 대표로 출전한 만큼 단순히 잘하는 이용자 한 명을 가리는 대회와는 승부의 결이 달랐다. 선수 구성부터 경기 운영, 팀워크까지 클럽 전체의 역량이 결과에 영향을 미쳤다. 초대 우승을 놓고 맞붙은 '도파민'과 '풀스윙'의 결승전은 3전 2선승제로 진행됐다. 양 팀은 첫 경기부터 한 점 차 승부를 이어가며 팽팽하게 맞섰고, 만루홈런과 연속 기습 번트 등 실제 야구 경기 못지않은 장면도 연출됐다.

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객석의 반응도 뜨거웠다. 결정적인 순간마다 함성과 박수가 터졌고, 클럽원들은 직접 만든 치어풀을 흔들며 선수들을 응원했다. 온라인 게임에서 함께 활동하던 이용자들이 오프라인에서 자신들의 클럽을 응원하는 모습은 이번 대회가 단순한 게임 대회 이상의 성격을 갖고 있음을 보여줬다.

결국 웃은 쪽은 '풀스윙'이었다. 1경기와 2경기를 연달아 가져가며 첫 번째 '컴투스프로야구V 클럽 챔피언십' 우승을 차지했다. 우승 클럽에는 상금 700만원과 게임 재화가 주어졌으며 준우승과 3·4위 클럽에도 순위에 따른 상금과 부상이 지급됐다.

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결선 현장은 경기만으로 채워지지 않았다. 관람객들은 게임 속 타격을 직접 체험하는 '홈런 레이스존'과 포토 키오스크를 이용하고, 결선 승부 예측과 응원 치어풀 제작에도 참여했다. 자신이 응원하는 클럽과 선수를 위해 메시지를 남기는 프로그램도 함께 운영됐다.

현장 진행은 SPOTV 김윤희 아나운서가 맡았으며 정인호 캐스터와 김지호 해설위원이 경기 중계를 담당했다. 현장에 오지 못한 이용자들을 위해 공식 유튜브와 치지직 채널을 통한 생중계도 진행됐다. 컴투스 홍지웅 제작총괄은 "이번 대회는 '컴프야V26'이 선보이는 첫 번째 공식 클럽 대항전"이라며 "클럽의 명예를 걸고 출전한 선수들의 명승부를 기대하며 오늘 하루 마음껏 즐겨주시길 바란다"고 말했다.

'컴프야V26'의 첫 클럽 대항전은 게임 내에서 자연스럽게 형성된 이용자 관계를 오프라인 경쟁으로 끌어냈다는 데 의미가 있다. 특히 개인의 실력보다 클럽의 구성과 호흡이 중요해지면서 기존 이용자들에게는 새로운 경쟁 목표가 생겼다. 첫 대회의 흥행이 이어진다면 향후 '컴프야V26'의 이용자 대회가 개인전 중심에서 클럽 경쟁으로 더 확대될 가능성도 있다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com