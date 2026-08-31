"'효리수' 인기 착각 마, 급 파악해" 유리, 악플 대놓고 박제..뜻밖의 대응

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[스포츠조선 정유나 기자] 소녀시대 유리가 자신을 향한 악플에 쿨한 반응을 보여 눈길을 끌었다.

유리는 31일 자신의 소셜미디어를 통해 '무엇이든 물어보세요'를 진행하며 팬들과 소통했다.

이 과정에서 한 누리꾼은 유리에게 "'효리수' 반응 좋은 게 대중 아니고 옛날 소녀시대 팬들 한정인 것 아셔라. 객관화도 하시고, 급 파악도 하시고요"라는 댓글을 남겼다.

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유리는 해당 댓글을 자신의 소셜미디어 스토리에 그대로 공개하며 정면으로 대응했다. 특히 악플을 별다른 해명이나 반박 없이 박제한 뒤, 코를 후비고 있는 어린 추사랑의 방송 출연 사진을 함께 게재해 유쾌하게 받아치는 모습을 보였다.

한편 '효리수'는 효연의 개인 유튜브 채널 '효연의 레벨업 Hyo's Level Up'의 '가짜 김효연' 콘텐츠에서 출발한 프로젝트다. 멤버 효연, 유리, 최수영이 메인 보컬과 센터 등의 포지션을 두고 경쟁을 펼치는 모습이 화제를 모으며 인기를 끌었다.

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이 같은 관심에 힘입어 '효리수'는 31일 오후 6시 싱글 'Skibidi'(스키비디)를 발매하고 본격적인 데뷔에 나선다.

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jyn2011@sportschosun.com