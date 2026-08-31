미키광수, 제주 슬리퍼 도난 사건 CCTV 확보 "명백히 절도"

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[스포츠조선 정안지 기자] 코미디언 미키광수가 제주도에서 도난당한 한정판 슬리퍼의 행방을 확인하며 사건 해결에 한 발짝 다가섰다.

지난 30일 미키광수는 자신의 SNS를 통해 "긴급 속보다. 미제 사건으로 종결하려던 사건이 새로운 제보가 들어왔다. 렌터카 반납하고 근처 숲에 누가 버리고 갔다"라며 도난당했던 슬리퍼의 행방을 알렸다.

앞서 지난 28일 미키광수는 "분노를 참지 못해서 이 글을 쓴다"라면서 제주도 판포포구에서 스노쿨링을 하던 중 한정판 슬리퍼를 도난 피해 사실을 밝혔던바.

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이후 미키광수에게 많은 제보가 쏟아졌고, 그는 "수사망이 점점 좁혀 온다. 한순간에 실수로 전과자 만들기 싫다"라고 슬리퍼를 가져간 사람을 향해 경고하기도 했다.

그리고 30일, 사건 해결의 실마리가 될 제보가 잇따라 들어왔다. 한 렌터카 업체에서 근무하는 직원이 숲에 버려져 있는 미키광수의 것으로 보이는 슬리퍼를 발견해 제보한 것. 여기에 게스트하우스 사장님 역시 미키광수의 슬리퍼를 신고 이동하는 모습이 담긴 CCTV 영상을 확보해 미키광수에게 제보하며 결정적인 단서를 더했다.

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미키광수는 해당 슬리퍼가 자신의 것임을 확인한 뒤 "내 정보력과 수사망을 너무 우습게 본 것 같다"며 분노했다. 이어 "CCTV에 신고 가지 않고 가방에 담아서 갔다. 이건 명백히 착각을 해서 신고 간 게 아니다. 절도, 슬리퍼 유기까지 했다"고 분노했다.

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그는 "많은 DM이 쏟아지고 있다. 가짜 뉴스와 진짜를 구분하는 작업이 작업량을 늘리고 있다"라면서 "조금만 기다려라. 주인이 찾으러 간다"라고 전했다.

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그러면서 "제보를 주신 게스트 하우스 사장님과 렌터카 직원분께 다시 한번 감사드린다"라면서 "해결이 얼마 남지 않았다"라고 전했다. 그러면서 미키광수는 "못 찾을 줄 알고 흰색 슬리퍼 하나 더 샀는데 이건 누가 보상해 줘야 하냐"라며 너스레를 떨었다. 이어 "슬리퍼 절도범 뚝배기 깨지기 일보 직전"이라고 덧붙여 눈길을 끌었다.

한편, 미키광수는 개인 유튜브 채널와 SNS 등을 운영하며 소통 중이다.

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anjee85@sportschosun.com