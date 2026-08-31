박위, 이번엔 '장애 1급' 논란…"KTX 70% 할인받고 300번 탔다?"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 크리에이터 박위를 둘러싼 논란이 이번에는 장애등급과 KTX 할인 혜택으로 번졌다.

온라인에서는 박위의 장애 상태를 문제 삼는 목소리와 함께 '장애 1급 자격으로 KTX 요금을 과도하게 할인받았다'는 의혹까지 제기됐지만, 관련 규정을 확인해보면 상당 부분 사실과 다른 것으로 나타났다.

최근 온라인 커뮤니티와 SNS에는 박위의 장애등급과 KTX 이용 내역을 문제 삼는 글이 잇따라 확산하고 있다.

Advertisement

일부 네티즌들은 "박위가 왜 장애 1급이냐"는 의문을 제기했다. 여기에 "1급 장애인이라 KTX 요금을 70% 할인받았다", "강연을 다니며 KTX를 300번 넘게 이용했으니 부정승차에 해당하고 차액과 40배의 벌금을 물려야 한다"는 주장까지 등장했다.

하지만 관련 제도를 살펴보면 온라인에서 확산한 주장과 실제 규정 사이에는 차이가 있다.

Advertisement

우선 'KTX 70% 할인' 주장은 사실과 다르다. 현재 코레일은 '장애의 정도가 심한 장애인'에게 KTX 운임의 50%를 할인하고 있다. 보호자 1명에게도 같은 혜택이 적용된다.

Advertisement

과거 장애등급제가 존재했을 당시에도 1~3급 장애인의 KTX 운임 할인율은 50%였다. 4~6급은 평일 KTX 운임에 대해 30% 할인을 받을 수 있었다. 따라서 박위가 과거 1급이었는지 2급이었는지를 놓고 논쟁하더라도 두 등급 사이 KTX 할인율에는 차이가 없었다.

Advertisement

"병원에 갈 때 사용하라고 만든 할인 혜택을 강연을 다니면서 이용했다"는 주장 역시 규정과 맞지 않는다.

장애인 KTX 할인은 병원 진료 등 특정한 이동 목적에만 적용되는 제도가 아니다. 정상적인 장애인 등록 자격을 갖추고 규정에 따라 할인 승차권을 구매했다면 업무나 여행, 강연 등을 위해 KTX를 이용할 때도 할인 혜택을 받을 수 있다.

Advertisement

이용 횟수에도 별도의 제한이 없다. 따라서 적법한 자격으로 할인 승차권을 구매했다면 KTX를 10번 이용하든 300번 이용하든 횟수만으로 부정승차가 되는 것은 아니다.

온라인에서 제기된 '장애 1급' 논란 역시 현재의 장애인 제도와 과거 제도를 구분해 살펴볼 필요가 있다.

우리나라는 2019년 7월 장애등급제를 폐지했다. 현재는 장애인을 1~6급으로 나누지 않고 '장애의 정도가 심한 장애인'과 '장애의 정도가 심하지 않은 장애인'으로 구분한다. 기존 1~3급 장애인은 '장애의 정도가 심한 장애인', 4~6급은 '장애의 정도가 심하지 않은 장애인'으로 인정됐다.

등급제가 폐지됐다고 해서 기존 1급 장애인 모두가 일괄적으로 장애심사를 다시 받아야 했던 것도 아니다.

과거 기준에서는 성인 척수장애인의 경우 최초 판정일로부터 일정 기간이 지난 뒤 재판정을 받도록 했지만, 이후 개정된 기준에서는 장애의 중증도나 연령 등을 고려해 장애 상태가 거의 변하지 않을 것으로 예상되는 경우 재판정 대상에서 제외될 수 있도록 했다.

일각에서 나오는 "팔을 자유롭게 사용하고 운전도 하는 박위가 어떻게 과거 장애 1급일 수 있느냐"는 주장 역시 이것만으로 장애등급의 적정성을 판단하기는 어렵다.

과거 지체장애 등급은 일상생활이나 사회활동을 얼마나 활발하게 하는지만으로 결정되지 않았다. 신체 부위별 기능과 마비 정도 등에 따라 세부적인 기준을 적용했다.

당시 하지기능장애 기준상 두 다리가 완전마비돼 각각 전혀 움직일 수 없는 경우는 1급에 해당했고, 두 다리를 마비로 각각 겨우 움직일 수 있는 경우는 2급에 해당했다. 현재 기준에서도 두 다리를 완전마비로 움직이지 못하거나 겨우 움직일 수 있는 경우 모두 '장애의 정도가 심한 장애인' 범주에 포함될 수 있다.

무엇보다 현재 공개된 자료만으로는 박위가 최초 장애등록 당시 정확히 몇 등급을 판정받았는지 확인되지 않는다. 이후 재판정을 받았는지, 재판정을 받았다면 어떤 결과가 나왔는지 역시 공개적으로 확인되지 않았다. 확인되지 않은 '장애 1급'을 전제로 할인 혜택의 적정성을 단정하기 어려운 이유다.

박위를 둘러싼 논란은 최근 KTX에서 하차하던 중 발생한 사고와 관련해 CCTV 영상을 공개한 이후 여러 방향으로 확산하고 있다. 온라인에서는 박위의 과거 행적과 가족 등을 둘러싼 각종 주장에 이어 장애등급과 KTX 할인 혜택까지 검증 대상으로 떠올랐다.

박위의 KTX 사고 공개 과정이나 이후 대응을 둘러싼 비판과 별개로 새롭게 제기된 의혹은 사실관계를 구분해서 볼 필요가 있다. 특히 '장애 1급 자격으로 KTX를 70% 할인받아 300회 이상 부정승차했다'는 취지의 주장은 실제 코레일 할인 규정과 맞지 않는 부분이 상당한 만큼 확인되지 않은 내용을 사실처럼 단정하는 데에는 주의가 필요하다.

narusi@sportschosun.com