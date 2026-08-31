호요버스, 10월 '호요랜드' 개최…4년 만에 지스타도 복귀

Advertisement

Advertisement

호요버스가 오는 10월 국내 팬들을 위한 대규모 오프라인 축제를 연다. 자체 행사인 '호요랜드'에 이어 4년 만에 지스타에도 복귀하면서 한국 이용자들과 만나는 접점을 넓힌다.

호요버스 코리아는 오는 10월 2일부터 5일까지 나흘간 일산 킨텍스 제2전시장 7·8홀과 후면광장에서 종합 게임 축제 '호요랜드2026'을 개최한다고 31일 밝혔다. 올해로 3회째를 맞는 '호요랜드'에는 '붕괴3rd', '원신', '미해결사건부', '붕괴: 스타레일', '젠레스 존 제로' 등 호요버스의 주요 게임 5종이 참여한다. 각 게임의 세계관과 캐릭터를 활용한 체험 콘텐츠를 앞세워 게임 속 경험을 오프라인 공간으로 옮긴다.

게임별 테마도 공개됐다. '붕괴3rd'는 '환야의 숨바꼭질', '미해결사건부'는 '미림 장터·사계절의 러브레터'를 주제로 관람객을 맞는다. '원신'은 '달빛에 전하는 세레나데', '붕괴: 스타레일'은 '환락, 상상 그 이상으로', '젠레스 존 제로'는 '구름 너머로 내려앉은 시'를 테마로 각 IP의 분위기를 살린 콘텐츠를 선보인다.

Advertisement

팬들이 직접 만든 2차 창작물을 만날 수 있는 전시 공간도 마련된다. '원신', '붕괴: 스타레일', '젠레스 존 제로' 등을 대상으로 오는 9월 13일 오후 11시 59분까지 참가 신청을 받으며, 심사를 거쳐 선정된 작품은 행사장에 전시된다.

Advertisement

호요버스의 국내 오프라인 행보는 '호요랜드'로 끝나지 않는다. 오는 11월 열리는 '지스타 2026'에도 4년 만에 복귀한다. 100부스 규모로 참가해 '젠레스 존 제로' 부스 이벤트와 함께 '붕괴: 넥서스 아니마', '쁘띠플래닛'의 한국 첫 오프라인 시연을 진행한다. '원신'과 '붕괴: 스타레일'을 활용한 무대 이벤트도 예정돼 있다.

자체 팬 행사와 지스타를 연이어 선택한 것은 올해 하반기 한국 이용자와의 접점을 넓히려는 호요버스의 움직임으로 볼 수 있다. '호요랜드'가 기존 팬덤을 중심으로 게임 세계관과 캐릭터를 직접 체험하는 자리라면, 지스타는 신작을 앞세워 보다 폭넓은 이용자층을 만날 수 있는 무대다.

Advertisement

Advertisement

특히 신작 오프라인 시연을 지스타에서 처음 선보이는 만큼 올해 호요버스의 국내 행보는 기존 인기작을 활용한 팬서비스와 차기작 공개를 함께 가져가는 형태가 될 전망이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com