최민식, 김고은 '무당 투잡' 의심했다…실제 무속인에게 물어본 답은

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 최민식이 영화 '파묘'에서 무당으로 열연한 김고은의 연기를 보고 실제 무속인에게 '진짜 무당이 아니냐'는 취지로 확인까지 했던 일화를 공개했다.

지난 30일 유튜브 채널 '요정재형'에는 '최민식도 댓글 다 보고 있었다. 역대급 솔직함'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 최민식은 영화 '파묘'를 비롯해 자신의 대표작과 연기 인생에 대한 다양한 이야기를 털어놨다.

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최민식은 '파묘'를 선택한 이유에 대해 장재현 감독에 대한 호기심이 컸다고 밝혔다. 장 감독의 전작 '검은 사제들'과 '사바하'를 인상 깊게 봤던 최민식은 장 감독이 작품을 만드는 방식이 궁금했다고 설명했다.

이야기는 자연스럽게 '파묘'에서 무당 화림 역을 맡았던 김고은에게로 이어졌다.

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김고은의 연기가 어땠느냐는 이야기가 나오자 최민식은 "투잡 뛰는 줄 알았다"고 말해 웃음을 자아냈다. 배우인 김고은이 실제 무속인으로 '투잡'을 뛰는 게 아닌가 싶을 정도로 연기가 사실적이었다는 극찬이었다.

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놀라운 것은 최민식이 실제 무속인에게 김고은에 대해 확인까지 했다는 점이다.

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최민식은 "진짜로 그래서 내가 선생님한테 물어봤다"며 "혹시 쟤 김고은이 선생님 과 아니에요?"라고 질문했다고 당시를 회상했다.

이어 배우나 가수와 무속인이 '한 끗 차이'라는 이야기를 언급한 최민식은 김고은이 칼을 들고 굿을 하는 모습을 비롯해 무속 연기를 워낙 열심히, 또 실감 나게 소화해 실제 무속인이 아닌지 궁금했다고 설명했다.

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이에 무속인 선생님은 김고은이 실제 무속인이 아니니 걱정하지 말라는 취지로 답했다고. 최민식은 그제야 "다행이다"라고 생각했다고 밝혀 웃음을 더했다.

김고은의 사실적인 무속 연기 뒤에는 남다른 노력이 있었다. 김고은은 '파묘' 촬영을 위해 실제 무속인을 선생님으로 모시고 굿을 배웠다. 선생님의 집까지 찾아가 몸짓과 춤사위, 표정 등을 익혔으며 경문을 외우고 징을 치는 모습까지 전문가답게 보여야 한다는 생각으로 연습에 매진했다.

최민식의 '김고은 투잡' 발언 역시 이번이 처음은 아니다. 그는 지난 2024년 '파묘' 제작보고회에서도 김고은의 굿 장면을 극찬하며 "이러다가 투잡 뛰는 거 아닌가, 돗자리 까는 거 아닌가"라는 생각이 들 정도였다고 밝힌 바 있다.

당시 최민식은 김고은의 굿 장면을 '파묘'의 백미 중 하나로 꼽으며 감탄을 드러냈다. 이후 이번 '요정재형'에서는 한발 더 나아가 촬영 당시 실제 무속인에게 김고은이 같은 업계 사람이 아닌지 직접 물어봤다는 비하인드까지 공개한 셈이다.

한편 김고은은 2024년 개봉한 '파묘'에서 젊은 무당 화림 역을 맡아 강렬한 굿 장면과 무속 연기로 호평을 받았다. 최민식은 풍수사 상덕 역을 맡아 김고은, 유해진, 이도현 등과 호흡을 맞췄다.

narusi@sportschosun.com