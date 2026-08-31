빠니보틀, ♥미모의 여친 최초 공개…결혼 전 '선 신혼여행'까지 반전

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[스포츠조선 김준석 기자] 여행 크리에이터 빠니보틀이 여자친구를 깜짝 공개했다.

더욱 놀라운 건 두 사람이 아직 결혼 전이지만 이미 '신혼여행'부터 떠났다는 사실이었다.

31일 빠니보틀은 자신의 유튜브 채널에 '세계 최대 크기 크루즈 타고 신혼여행 가기'라는 제목의 영상을 공개했다.

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영상은 시작부터 뜻밖의 고백으로 시선을 끌었다. 스페인 마드리드에 모습을 드러낸 빠니보틀은 "제목에서 보셨다시피 신혼여행을 왔다"고 밝혔다.

그동안 결혼 소식을 알린 적이 없었던 만큼 갑작스러운 '신혼여행' 언급은 궁금증을 자아냈다.

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빠니보틀은 이번 여행의 계기에 대해 크루즈 회사 측과 이야기를 나누던 중 세계에서 가장 큰 크루즈를 타보고 싶다는 뜻을 전했고, 마침 새롭게 등장한 세계 최대 규모의 크루즈에 초대받게 됐다고 설명했다.

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이어 빠니보틀은 "신혼여행을 혼자 왔느냐. 같이 왔다"며 카메라를 돌렸고, 그곳에는 여자친구가 함께하고 있었다.

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그러나 곧바로 또 하나의 반전이 공개됐다. 빠니보틀은 "여자친구고 아직 결혼은 안 했다. 신혼여행을 먼저 왔다"고 밝혔다.

결혼식을 올린 뒤 떠나는 일반적인 신혼여행과 달리 두 사람은 결혼에 앞서 신혼여행부터 떠나기로 한 것.

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빠니보틀은 여자친구에게 "신혼여행으로 하기로 합의한 거죠?"라고 재차 확인했고 여자친구는 "네"라고 답했다. 향후 결혼하게 되더라도 별도의 신혼여행을 다시 떠나지 않는 것 역시 두 사람이 합의했다고 설명했다.

영상에서는 여자친구를 부를 이름도 공개됐다. 빠니보틀은 여자친구의 이름을 묻는 질문에 "제가 메로나를 좋아해서 오버워치 아이디가 메로나였다"며 영상에서는 여자친구를 '메로나'라고 소개했다.

빠니보틀은 "신혼여행 겸사겸사 세상에서 제일 큰 크루즈를 타보도록 하겠다"며 여자친구에게 "같이 나오니까 잘 부탁드린다"고 말해 본격적인 커플 여행의 시작을 알렸다.

특히 그동안 세계 곳곳을 누비며 혼자 또는 동료들과 여행하는 모습을 주로 보여줬던 빠니보틀이 이번에는 여자친구와 함께 카메라 앞에 등장했다는 점에서 관심이 쏠렸다.

결혼 발표보다 '신혼여행'이 먼저였던 빠니보틀의 깜짝 공개에 구독자들의 뜨거운 관심도 이어지고 있다.

narusi@sportschosun.com