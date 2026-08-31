지하철에 배우 부부가 떴다! 진태현♥박시은, 혜화역서 다정한 데이트

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 진태현과 박시은 부부가 지하철을 이용한 데이트를 즐겼다.

진태현은 31일 자신의 개인 계정을 통해 아내 박시은과 함께한 사진과 글을 공개했다.

진태현은 "안녕하세요 진태현 입니다 평안하시죠? 아내와 손잡고 지하철타고 데이트를 다녀왔습니다. 요즘 아내랑 자주 지하철 타면서 얘기도 많이 하고 참 좋습니다. 역시 대한민국 지하철이 짱입니다"라며 근황을 전했다.

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이어 "더위가 간다면서 계속 우리랑 함께 하네요. 마무리 여름 잘 보내시고 항상 건강하시길 응원할게요. 매번 살면서 느끼는 거지만 아내와 사랑하면서 사는 게 최고입니다 우리 모두 겉만 메이킹 하지 말고 진짜 라이프 합시다 파이팅"이라고 덧붙였다.

그는 아내와 함께 평범한 일상을 보내는 행복을 전하며 서로를 향한 애정을 드러냈다. 화려한 데이트보다 함께 손을 잡고 지하철을 타며 이야기를 나누는 시간이 더욱 소중하다는 그의 진심이 담겼다.

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공개된 사진에는 지하철역에서 함께 시간을 보내고 있는 진태현과 박시은의 모습이 담겼다. 두 사람은 지하철에서 내려 혜화역을 알리는 표지판 앞에 나란히 서서 카메라를 바라보고 있다.

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진태현은 선글라스에 회색 티셔츠를 입고 환한 미소를 짓고 있으며, 박시은은 검은색 모자와 흰색 티셔츠를 착용한 편안한 차림으로 남편 곁에 서 있다. 꾸밈없는 모습으로 데이트를 즐기는 두 사람의 모습에서 다정한 분위기가 느껴진다.

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한편 진태현과 박시은은 2015년 결혼했다.

tokkig@sportschosun.com