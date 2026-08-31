진태현, 갑상선암 반절제 후 안타까운 몸 상태 "예전 같지 않아"

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 진태현이 갑상선암 수술 후 달라진 몸 상태를 솔직하게 털어놓으면서도, 다시 러닝 훈련에 나서며 새로운 도전을 이어가고 있다.

진태현은 31일 자신의 SNS를 통해 "갑상선암 수술 후에 몸이 예전 같지 않다"라면서 자신의 몸 상태에 대해 솔직히 밝혔다.

앞서 진태현은 지난해 6월 갑상선암 수술을 받았다. 수술 전부터 꾸준히 러닝을 해왔던 그는 수술 후에는 몸을 회복하는 데 집중했고, 지난 4월부터 다시 러닝 훈련을 시작했다.

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수술 이후 이전과 달라진 몸 상태를 느끼고 있지만, 진태현은 무리하지 않고 자신의 속도에 맞춰 꾸준히 운동을 이어가고 있다. 특히 오는 11월에는 마라톤 대회 출전을 목표로 훈련을 이어가고 있다.

다만, 갑상선암 수술 후에 몸이 예전 같지 않은 상황이라고. 그는 "나이 때문일 수도 있다"라며 웃었다.

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그러나 진태현은 도전을 포기하지 않았다. 그는 "꿈을 가지고 도전 중인데 언젠가는 이룬다는 생각으로 천천히 해보려고 한다"라면서 "진태현 화이팅. 셀프 응원"이라며 자신을 격려하며 목표를 향한 의지를 다졌다.

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한편, 진태현은 지난 6월 방송된 SBS '동상이몽 시즌2 - 너는 내 운명'에 출연해 갑상선암 수술 후 1년 만에 검진을 위해 다시 병원을 찾는 모습이 공개됐다.

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당시 진태현은 "갑상선을 반 절제한 후, 남은 갑상선이 제 기능을 하고 있다. 하지만 재발 가능성이 있다"라고 밝혔다. 이후 검사 결과 특별한 문제는 발견되지 않았지만, 잔존 암이 추후 발견되거나 남은 왼쪽 갑상선에 암이 생길 가능성이 있어 지속적인 추적 관찰이 필요하다는 의료진의 설명을 들었다.

anjee85@sportschosun.com