♥여친 공개→사전 신혼여행...빠니보틀, 방송서 한 번도 안 보여준 '반전 사랑꾼'

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[스포츠조선 조민정 기자] 여행 크리에이터 빠니보틀이 그동안 베일에 가려졌던 여자친구를 처음으로 카메라 앞에 공개했다. 방송에서 연애 중이라는 사실을 인정한 적은 있지만 여자친구의 얼굴과 두 사람의 여행 일상을 직접 공개한 것은 이번이 처음이다. 결혼 발표보다 '신혼여행'을 먼저 공개한 파격적인 행보와 함께 연인을 살뜰히 챙기는 빠니보틀의 낯선 모습에도 관심이 쏠렸다.

빠니보틀은 31일 자신의 유튜브 채널에 '세계 최대 크기 크루즈 타고 신혼여행 가기'라는 제목의 영상을 공개했다.

영상 초반부터 그는 "제목에서 본 것처럼 신혼여행을 왔다"고 선언했다. 갑작스러운 결혼 발표처럼 들렸지만 곧바로 "아직 결혼한 것은 아니고 여자친구와 신혼여행을 먼저 왔다"고 설명했다. 빠니보틀은 여자친구에게 이번 여행을 신혼여행으로 인정하기로 합의한 것이 맞느냐고 재차 확인했고, 여자친구는 "합의됐다"고 답했다. 두 사람은 향후 결혼식을 올리더라도 별도의 신혼여행은 떠나지 않기로 했다고 덧붙였다.

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앞서 방송을 통해 여자친구의 존재를 밝혔던 빠니보틀이 연인과 함께 카메라 앞에 나선 것은 이번이 처음이다. 그는 여자친구를 '메로나'라는 별칭으로 소개했다. 자신이 좋아하는 아이스크림이자 과거 게임 '오버워치'에서 사용했던 아이디에서 따온 이름이라고 설명했다.

평소 혼자 세계 곳곳을 누비며 거침없는 여행을 보여줬던 빠니보틀은 이번 영상에서 전에 없던 자상한 남자친구로 변신했다. 영상 중반에는 화려한 크루즈 레스토랑에서 나란히 식사하는 두 사람의 모습이 담겼다. 빠니보틀은 식사 자리에서 여자친구에게 음식을 직접 먹여주기도. 그는 팔을 길게 뻗어 여자친구에게 음식을 건네며 장난스럽게 "'주세요' 해봐라"고 말했고 여자친구가 "안 먹을래"라고 답하자 웃음을 감추지 못했다.

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이후에도 빠니보틀의 배려는 여행 내내 이어졌다. 메로나가 무릎을 다쳐 물에 들어가기 어려워지자 워터파크와 기항지 일정에서 무리하지 않도록 컨디션을 살폈다. 이탈리아 기항지에서는 친퀘테레와 피사 가운데 어디를 방문할지 여자친구에게 먼저 의견을 물으며 선택을 존중했다.

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여행지에서 메로나의 사진을 찍어주며 "예쁘네"라고 자연스럽게 칭찬하는 모습도 포착됐다. 볼거리나 맛집을 찾아다니는 것보다 여자친구와 대화를 나누고 함께 추억을 남기는 일을 우선하는 모습에서 이전 여행 영상과는 다른 분위기가 느껴졌다.

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두 사람은 스페인 말라가에서 출발해 이탈리아 로마로 향하는 4박 5일 일정에 나섰다. 세계 최대급 신형 크루즈 '레전드 오브 더 시즈'에 탑승해 레스토랑과 센트럴파크, 워터파크, 아이스링크 등 배 안의 다양한 시설을 체험했다. 최상급 스위트룸을 둘러보고 뮤지컬 공연을 관람한 뒤 이탈리아 친퀘테레에도 방문했다.

한편 빠니보틀은 지난해 MBC '태어난 김에 세계일주4' 촬영 도중 점괘를 통해 여자친구의 존재가 뜻밖에 알려지자 열애 사실을 인정했다. 이후 여자친구는 방송과 무관한 일반인이며 봉사활동을 하다 만나 진지하게 교제하고 있다고 밝힌 바 있다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com