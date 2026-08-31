손민수 눈이 왜 저래?..♥임라라 “보톡스 맞고 눈 이상해져”

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[스포츠조선 박아람 기자] 코미디언 임라라가 남편인 코미디언 손민수에게 외모 관리에 대한 현실적인 조언을 건네며 웃음을 안겼다.

지난 30일 채널 '엔조이커플enjoycouple'에는 '반전에 엄빠도 충격받은 아들과 딸차이 2탄'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 임라라는 손민수의 얼굴을 유심히 바라보다가 외모에 대한 이야기를 꺼냈다.

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임라라는 손민수를 향해 "자기야 근데 지금 그게 문제가 아니라 자기는 사람들이 자기 얼굴을"이라며 많은 사람들이 손민수의 얼굴 상태를 걱정하고 있다고 말했다.

이에 손민수는 쌍둥이 출산 이후 자신의 외모 변화에 대해 언급했다. 그는 "아니 애기 낳고 어떻게 시간이 왜 저만 3배로 가는 거 같죠?"라고 말하며 부쩍 달라진 자신의 모습을 스스로 돌아봤다.

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이를 들은 임라라는 남편의 피부와 외모 관리에 대해 솔직한 의견을 내놨다. 특히 무작정 시술부터 받기보다는 기본적인 관리가 우선이라는 조언이었다.

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임라라는 "자기는 쓸데없이 나한테 말 안 하고 그렇게 보톡스 맞아서 눈 이상하게 만들어오지 말고"라고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.

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이어 남편에게 가장 먼저 신경 써야 할 부분으로 보습을 꼽았다. 그는 "기본부터 하세요. 기본. 자기는 속건조가 심해서 보습부터 잘해야 돼. 보습"이라고 거듭 강조했다.

한편 임라라와 손민수는 채널 '엔조이커플'을 통해 일상과 부부 생활을 공개하며 팬들과 소통하고 있다. 최근에는 쌍둥이 출산 이후의 육아 일상도 공개하며 관심을 받고 있다.

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tokkig@sportschosun.com