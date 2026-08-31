최대성, 꼴찌→3위 역전 드라마 썼다…전국구 활동 시작

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[스포츠조선 백지은 기자] 가수 최대성이 역전 드라마를 만들었다.

최대성은 28일 방송된 SBS 러브FM '인생은 오디션' 최종회에서 파이널 1,2차전과 신곡 미션 음원 스트리밍 결과 등을 종합한 최종 점수 2755점을 기록하며 김중연, 박민수에 이어 3위에 올랐다.

최대성은 파이널 1차전에서 참가자 8명 중 최하위인 8위로 시작했다. 하지만 파이널 2차전에서 패티김 '사랑은 생명의 꽃'으로 깊이 있는 음색과 섬세한 감정 표현으로 눈길을 끌더니 파이널 신곡 미션에서는 '바람처럼 불꽃처럼'으로 새로운 음악적 가능성을 보여줬다. 21일 발매된 '바람처럼 불꽃처럼'은 지나간 사랑과 이별을 흘려보내고 다시 새로운 사랑과 삶을 향해 나아가자는 메시지를 담은 곡이다. 최대성은 안정적인 보컬과 섬세한 표현력으로 곡이 가진 감성을 완벽히 소화하며 전국의 청취자를 사로잡았다.

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이처럼 최대성은 파이널 1차전의 아쉬운 결과에도 흔들림 없이 자신의 실력을 여과없이 보여주며 3위까지 치고 올라가는 역전 드라마를 썼다.

최대성은 "이번 경연은 끝났지만 저에게는 또 다른 시작이라고 생각한다"라며 "'바람처럼 불꽃처럼'이라는 노래처럼 힘든 순간은 흘려보내고 다시 힘차게 피어나는 가수가 되겠다"라고 소감을 전했다.

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최대성은 10월 둘째 주 '인생은 오디션' 최종 톱5 콘서트에 참가하며 본격적인 전국구 활동에 나선다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com