캣츠아이 소피아, 활동 중단..“건강 문제로 유럽 투어 불참” [공식]

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[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 캣츠아이(KATSEYE) 멤버 소피아가 건강 회복을 위해 9월 예정된 유럽 및 영국 투어 무대에 오르지 않는다.

하이브와 게펜 레코드 측은 31일 캣츠아이 공식 위버스를 통해 소피아의 향후 일정과 관련한 공지를 전했다.

소속사는 "소피아는 오는 9월 1일부터 17일까지 예정된 'THE WILDWORLD TOUR' 유럽 및 영국 투어에 참여하지 않는다"고 밝혔다.

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현재 소피아는 활동보다 건강 관리에 집중하고 있는 것으로 전해졌다. 소속사 측은 "현재 소피아는 컨디션 회복과 건강 관리에 집중하고 있다"며 "필요한 모든 지원과 자원을 아끼지 않고 제공하는 데 최선을 다하고 있다"고 설명했다.

이번 결정은 아티스트의 건강을 우선적으로 고려한 조치다. 소속사는 "아티스트의 건강과 장기적인 안녕을 최우선으로 두고 결정한 사항"이라며 향후 상황에 변화가 있을 경우 별도로 안내하겠다고 전했다. 이어 "추후 변경되는 사항이 있다면 다시 안내하겠다. EYEKON 여러분의 너른 양해와 소피아, 캣츠아이를 향한 따뜻한 응원을 부탁드린다"고 당부했다.

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소피아의 활동 공백은 이번이 처음은 아니다. 앞서 소피아는 지난달 미국에서 진행될 예정이었던 일부 프로모션 일정과 'Hinterland Music Festival' 무대에도 건강상의 이유로 참여하지 않았다.

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당시 소피아 역시 개인 계정을 통해 팬들에게 직접 상황을 설명했다. 그는 "지금 제 몸과 마음을 돌보지 않으면 사랑하는 일을 계속할 수 없을 것 같았다"며 휴식이 필요했던 이유를 밝혔다.

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이어 "과분한 사랑에 늘 감사하다"며 "이 시기를 잘 이겨내고 제대로 회복해 더욱 강한 모습으로 돌아오겠다. 최선을 다해 노력하겠다"고 팬들에게 약속했다.

캣츠아이는 최근 멤버들의 건강 문제로 활동 인원에 변화가 이어지고 있다. 앞서 마농 역시 건강상의 이유로 활동을 잠정 중단한 상태다.

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이로 인해 소피아까지 유럽 투어에 합류하지 못하면서 캣츠아이는 당분간 4명의 멤버로 일정을 소화하게 됐다.

한편 캣츠아이는 글로벌 프로젝트를 통해 결성된 그룹으로, 한국과 미국을 기반으로 다양한 글로벌 활동을 이어가고 있다. 현재 진행 중인 'THE WILDWORLD TOUR' 역시 유럽과 영국으로 무대를 넓히며 팬들과 만날 예정이다.

tokkig@sportschosun.com