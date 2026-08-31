15기 정숙, '양다리' 남편과 결혼 강행 "멱살 잡고 싸웠지만..내게 잘해 화 풀려"

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[스포츠조선 이게은기자] '나는 솔로' 15기 정숙이 남편의 양다리 논란에 대해 입을 열었다.

30일 정숙은 자신의 유튜브 채널에 '파혼 후 다시 결혼까지 못다 한 이야기 전부'라는 제목의 영상을 공개했다.

정숙은 남편의 양다리 논란 후에도 결혼을 강행한 이유에 대해 "처음으로 남편의 멱살을 잡고 핸드폰도 부수면서 싸웠다. 인간이 한없이 추락하는 느낌을 받았다"라고 말했다. 이어 "왜 다시 만났냐고 하시던데, 그래도 이 친구는 제가 좋다고 하더라. 저라면 도망갔을 것 같다. 제정신이 아니었지만 (시간이 지나니) 안정이 됐고, 미운 마음과 좋아하는 마음이 남아있다는 생각을 했다"라고 털어놨다.

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정숙은 "(저는 남편을) 용서하지 않는다. 단순히 좋아서 만난 것"이라면서 "재회할 때는 정떨어질 때까지 다시 만나보자는 마음이었다. 어디까지 가나보자라는 마음으로 만났다. 그래도 이 친구가 저한테 잘하는 것도 있었고 화가 점점 누그러졌다"라면서 재회 후 결혼까지 결심한 이유를 설명했다.

정숙은 언제나처럼 마이웨이로 가겠다면서 "'쓰레기 잘 주워가서 끼리끼리 만난다', '나쁜 놈을 용서해 준 XX'이라는 말이 나오는데, 그렇게 치면 저도 XX이 맞다. 걔도 나도 XX이다. 누구나 어느 순간에선 조금씩 XX아닌가"라고 덧붙였다.

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한편 정숙 남편의 전 연인이 "나와 교제하는 동안 몰래 소개팅을 하고, 환승해 결국 결혼까지 한다. 바람을 피운 주제에 공개 연애와 라이브 방송까지 출연하다니 뻔뻔하다"고 주장하면서, 남편의 양다리 의혹에 휩싸였다. 논란이 불거진 가운데서도 정숙은 예정대로 지난 5월 결혼식을 올렸다.

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joyjoy90@sportschosun.com