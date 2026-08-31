"허공 섭외하고 홍보는 허각으로"…쌍둥이 형제 노린 황당 꼼수 '법적 대응'

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 허각 측이 쌍둥이 형 허공을 행사 가수로 섭외해놓고 허각이 출연하는 것처럼 이름과 사진을 사용해 홍보한 레스토랑을 상대로 강경한 법적 대응을 예고했다.

허각의 소속사 OS프로젝트는 지난 30일 공식 SNS를 통해 경기도 남양주의 한 레스토랑이 오픈 행사 홍보 과정에서 허각의 이름과 초상을 무단으로 사용했다며 관련 경위를 공개했다.

소속사에 따르면 이번 사건은 허각이 아닌 쌍둥이 형 허공의 행사 섭외에서 시작됐다.

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해당 레스토랑은 지난 4일 허공에게 오픈 행사 공연을 요청했고, 허공이 이를 수락하면서 29일 행사 출연이 협의됐다.

그러나 이후 뜻밖의 일이 벌어졌다. 레스토랑 측이 실제 섭외한 허공이 아닌 허각의 이름과 사진을 홍보에 사용한 것.

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소속사 측은 레스토랑이 지난 17일부터 온라인 홍보물에 허각의 사진과 이름을 내걸고 마치 허각이 직접 행사에 참석해 공연하는 것처럼 홍보했다고 주장했다.

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정작 허각은 해당 행사와 아무런 관련이 없었다.

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소속사는 "당사와 허각은 해당 행사와 관련해 어떠한 섭외나 출연 요청을 받은 적이 없으며, 허공의 출연 사실조차 인지하지 못했다"고 밝혔다.

소속사의 항의를 받은 레스토랑 측은 '업무 진행 과정에서 발생한 실수'라는 취지로 해명한 뒤 온라인 안내문에서 허각의 이름과 사진 등을 삭제한 것으로 전해졌다.

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하지만 논란은 여기서 끝나지 않았다.

소속사에 따르면 업체 측은 허각의 이름을 삭제한 이후에도 '깜짝 가수의 서프라이즈 무대'라는 취지의 홍보 문구를 유지했고, 소속사가 요구한 공식 사과문도 게시하지 않았다.

더욱이 행사 당일인 29일 현장에는 삭제하기로 했던 허각의 이름과 사진이 포함된 실물 홍보물이 여전히 설치돼 있었던 것으로 확인됐다는 게 소속사의 주장이다.

허각이 실제로 행사장에 올 것이라는 안내까지 있었다는 제보도 접수됐다.

소속사 관계자는 "허각의 출연 소식을 믿고 예약하거나 현장을 찾은 방문객들에게 업체 측이 '곧 허각이 올 것'이라고 거짓 안내했다는 제보까지 접수됐다"며 허각은 해당 행사 및 홍보와 전혀 관련이 없다고 강조했다.

결국 실제 행사 출연을 협의한 가수는 허공이었지만 홍보에는 쌍둥이 동생 허각의 이름과 사진이 사용된 셈이다.

OS프로젝트는 관련 증거를 확보해 법률 검토에 들어갔다. 소속사 측은 "팬들과 소비자의 피해를 좌시할 수 없다"며 필요할 경우 민·형사상 가능한 모든 법적 조치를 취할 방침이라고 밝혔다.

narusi@sportschosun.com