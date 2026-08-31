장원영, 22번째 생일 맞아 브랜드 선물 공세에 '입이 떡'…영앤리치 실감

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[스포츠조선 정안지 기자]그룹 아이브 장원영이 22번째 생일을 맞아 어린 시절 모습을 공개했다. 또한 자신이 모델로 있는 각종 브랜드로부터 받은 화려한 생일 선물도 자랑했다.

장원영은 31일 자신의 SNS를 통해 "Birthday baby♥"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

이날 22번째 생일을 맞은 장원영은 자신의 어린 시절 모습을 공개했다. 짧은 앞머리에 커다란 눈망울을 자랑하며 인형 같은 비주얼을 자랑 중인 어린 장원영. 이때부터 완성형 미모를 자랑 중인 모습이 시선을 끈다.

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또한 장원영은 "Thanks to mommy"라며 직접 손글씨를 쓰면서 어머니를 향한 애정을 드러내기도 했다. '영앤리치'의 대표적인 아이콘으로 꼽히는 만큼 다양한 브랜드에서 보낸 화려한 꽃다발과 케이크, 인형 등의 선물이 눈길을 끌었다. 생일을 축하하는 각종 선물 속에서 장원영의 높은 인기를 다시 한번 실감하게 했다.

한편, 장원영이 속한 아이브는 현재 두 번째 월드 투어 'SHOW WHAT I AM'을 진행 중이다.

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anjee85@sportschosun.com