'수지, 한단어로 압살'...8분 내내 한마디 없이 시간 순삭 ‘국민 첫사랑’

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 수지가 말 한마디 없이도 약 8분을 꽉 채웠다. 머리를 묶었다 풀고 식당에서 태블릿을 바라보는 평범한 일상만 담겼지만 팬들은 "얼굴 자체가 콘텐츠"라며 뜨겁게 반응했다.

수지는 31일 자신의 유튜브 채널을 통해 '도쿄 사부작'이라는 제목의 영상을 공개했다. 이번 영상에는 별도의 대사나 설명 없이 일본 도쿄에서 여유로운 시간을 보내는 수지의 모습이 담겼다.

영상은 수지가 숙소로 보이는 공간에서 머리를 정리하는 모습으로 시작한다. 편안한 오버사이즈 스웨트 셔츠 차림의 수지는 긴 머리를 손으로 쓸어내린 뒤 머리끈을 이용해 묶었다가 다시 푸는 등 외출 준비에 나섰다. 특별한 연출 없이 카메라를 바라보는 모습만으로도 청초한 분위기가 돋보였다.

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이어 수지는 울창한 녹음이 펼쳐진 공원과 정원을 산책했다. 데님 셔츠에 검은색 상의를 매치하고 머리를 반묶음으로 올린 그는 벤치 위 카메라를 향해 얼굴을 가까이 가져오는 등 장난기 어린 행동으로 친근한 매력을 드러냈다.

식당에서도 극적인 사건은 없었다. 통창 너머로 정원이 내려다보이는 자리에 앉은 수지는 아이스 음료와 디저트를 앞에 두고 태블릿PC 화면에 집중했다. 머리를 풀어 내린 채 키보드를 두드리거나 턱을 괴고 디저트를 맛보는 일상적인 순간들이 이어졌다. 특히 수지가 민소매 상의 차림으로 카메라 가까이 얼굴을 내밀고 손을 흔드는 장면에서는 화장기가 거의 느껴지지 않는 맑은 피부와 또렷한 이목구비가 시선을 붙잡았다. 영상 내내 별다른 말을 하지 않았음에도 표정과 작은 몸짓만으로 '?G로그'를 완성했다.

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팬들의 반응도 유쾌했다. 누리꾼들은 "0분부터 8분까지 계속 재미있다", "'수지'라는 한 단어로 모든 게 압살된다", "머리를 묶었다 푸는 것만 봐도 재미있다", "화장하지 않아도 너무 예쁘다", "천연 월요병 치료제" 등의 댓글을 남겼다. 또 "다른 아이돌을 보며 예쁘다고 감탄해도 내 첫사랑이자 첫 워너비는 수지였다", "예쁘고 맑고 청량하다고 감탄하다 보니 영상이 끝났다"며 변함없는 '국민 첫사랑'의 존재감에 감탄했다.

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한편 수지는 차기작을 통해 배우로서도 활발한 행보를 이어간다. 디즈니+ 오리지널 시리즈 '현혹'에서 비밀을 간직한 매혹적인 여인 송정화 역을 맡아 김선호와 호흡을 맞춘다. '현혹'은 1935년 경성을 배경으로 의문의 여인에게 초상화를 의뢰받은 화가가 그녀의 비밀에 다가가는 이야기를 그린 작품이다. 이와 함께 백영옥 작가의 동명 소설을 원작으로 한 영화 '실연당한 사람들을 위한 일곱 시 조찬모임'에서도 관객과 만날 예정이다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com