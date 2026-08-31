엔하이픈, 7년만 첫 '빌보드 200' 1위…계단식 성장 모범사례[엔하이픈③]

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 엔하이픈이 드디어 해냈다.

엔하이픈은 신보 '더 신 : 블리스'로 빌보드 메인 앨범 차트인 '빌보드 200'에서 1위를 차지했다. 엔하이픈이 '빌보드 200'에서 1위를 한 것은 2020년 데뷔 이래 처음이다. K팝 보이그룹 중에선 방탄소년단(7회), 슈퍼엠(1회), 스트레이키즈(9회), 에이티즈(3회), 투모로우바이투게더(1회)에 이어 6번째 1위 기록이다.

엔하이픈의 이번 1위가 더욱 값지게 다가오는 건 아픔을 이겨내고 계단식 성장의 모범 답안을 보여줬기 때문이다.

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엔하이픈은 2021년 '보더 : 카니발'로 처음 '빌보드 200'에 입성한 뒤 총 10개의 앨범을 차트에 진입시켰다. '매니페스토 : 데이 원' 이후로는 7개 앨범을 연속으로 '빌보드 200' 톱 100에 올렸다. 특히 '로맨스 : 언톨드'와 '더 신 : 배니시'는 차트 2위를 기록하며 가파른 성장세를 보였다. 그리고 이번에 드디어 정상을 꿰찬 것이다.

더욱 고무적인 건 강력한 팬덤 충성도가 입증됐다는 점이다.

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'빌보드 200'은 실물 음반 등 앨범 판매량, 스트리밍 횟수를 앨범 판매량으로 환산한 수치(SEA), 디지털 음원 다운로드 횟수를 앨범 판매량으로 환산한 수치(TEA)를 합산한 앨범 유닛으로 순위를 매긴다.

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'더 신 : 블리스'는 총 9만 8000장의 앨범 유닛을 기록했는데, 앨범 판매량이 무려 9만 2000장으로 '톱 앨범 세일즈 차트' 1위를 차지했다. 국내에서도 누적 판매량 202만장(27일 한터차트 기준)을 돌파하며 더블 밀리언 셀러를 달성했다. 이처럼 단단한 글로벌 팬덤의 화력이 빌보드 차트를 뚫는 힘이 됐다.

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팬덤을 결집한 건 역시 엔하이픈의 작품성이 뛰어났기 때문이다. 엔하이픈은 '더 신 : 배니시'에 이어 죄악을 모티브로 한 '더 신' 시리즈의 두 번째 서사를 선보였다. 금기를 깨고 도피한 연인의 여정과 결말, 축복을 브라질리언 펑크 등 다채로운 장르의 10개 트랙으로 풀어내며 몰입도를 높였다.

단단한 팀워크와 결속력, 퀄리티 높은 앨범과 압도적인 퍼포먼스로 새로운 기록을 만들어간 엔하이픈의 다음 행보가 기대되고 있다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com