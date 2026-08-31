"방송 다 믿었는데" 전현무 논란에 박나래까지..'나혼산' 과거 '조작 의혹' 재점화

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[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 전현무의 MBC '나 혼자 산다' 속 카자흐스탄 '즉흥 여행'을 두고 조작 의혹이 불거진 가운데, 과거 박나래의 방송 역시 매니저 개입 의혹이 제기된 바 있어 재조명되고 있다.

'나 혼자 산다' 조작 방송 의혹은 이번이 처음이 아니다. 앞서 박나래는 2023년 9월 방송된 '나 혼자 산다'에서 추석을 맞아 명절 음식을 직접 준비해 주변에 나눠주는 모습을 공개했다. 당시 박나래는 20인분의 음식을 준비하고 동그랑땡 300개를 부쳤다고 밝혀 화제를 모았다.

그러나 이후 박나래의 전 매니저 관련 논란이 불거지면서 해당 방송을 두고도 '조작' 의혹이 제기됐다. 유튜브 채널 '연예 뒤통령이진호'는 전 매니저 측 주장을 바탕으로 명절 음식과 김장, 코드 쿤스트에게 전달한 도시락 등의 준비 과정에 매니저들이 상당 부분 관여했다고 주장했다.

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최근 전현무는 '즉흥 여행' 콘셉트로 카자흐스탄 알마티를 찾았으나, 방송 이후 여행 과정 곳곳에서 의문이 제기되며 조작 논란으로 번졌다.

'나혼산'은 지난 14일 방송에서 전현무가 단 29시간의 휴일을 맞아 배낭 하나를 메고 공항으로 향한 뒤 전광판을 보고 알마티행을 즉석에서 결정하는 모습을 공개했다. 이후 현장에서 항공권을 발권하고 렌터카와 숙소까지 빠르게 마련하는 모습이 담겼다.

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하지만 방송 이후 외국인이 현지에서 렌터카를 당일 즉석으로 대여하는 과정이 쉽지 않다는 경험담이 온라인상에서 확산됐다. 전현무와 다수의 제작진이 같은 항공편을 이용해 출국한 정황을 두고도 실제 여행 과정이 방송처럼 모두 즉흥적으로 진행된 것이 맞느냐는 의문이 이어졌다. 여기에 알마티시가 카자흐스탄 정부 공식 홈페이지를 통해 전현무의 알마티 여행 촬영이 관광국의 지원을 받아 진행됐다는 취지의 내용을 공개하면서 논란이 더욱 커졌다.

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이에 '나혼산' 제작진은 추가 입장을 내놨다. 31일 공식 홈페이지에 '나 혼자 산다 카자흐스탄 촬영 관련 안내'라는 제목의 공지를 게재하고 "알마티시 관광청으로부터 금전적 협찬이나 제작비 지원을 받은 사실은 없다"며 "현지 촬영에 필요한 행정적 절차와 현장 진행에 필요한 촬영 협조를 받아 원활하게 진행됐다"고 밝혔다.

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앞서 제작진은 지난 25일 "이번 카자흐스탄 여행과 관련해 촬영 지원이나 협찬 등을 받은 사실은 없다"고 밝힌 바 있다. 이번에는 '촬영 지원'이라는 표현 대신 '금전적 협찬'과 '제작비 지원'을 받지 않았다는 점을 구체적으로 밝히면서 현지 촬영 과정에서 행정 절차와 현장 진행에 필요한 협조는 받았다고 설명했다.

그럼에도 기존 입장과 달라진 표현을 두고 제작진의 해명을 둘러싼 의문은 쉽게 가라앉지 않는 모양새다.

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jyn2011@sportschosun.com