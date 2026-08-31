“누군가는 해야 했다” 블핑 지수, 멤버들 오열 속 감동파괴 발언..전말 고백

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이게은기자] 그룹 블랙핑크 멤버 지수가 화제의 'T 발언'에 대해 해명했다.

30일 유튜브 채널 'W KOREA'에는 '지수와 짤터뷰로 돌아보는 데뷔 10년! 블랙핑크 콘서트에서 정적이 흐른 이유는?'라는 제목의 영상이 공개됐다.

지수는 지난 2023년 코첼라 헤드라이너 공연 후 멤버들이 우는 영상이 나오자 "맞다. 멤버들이 이렇게 울었다"라고 떠올렸다. 이어 멤버들의 감격스러운 분위기와 달리 지수는 "블랙핑크야 사진 안 찍을 거지?", "나 옷 갈아입는다"라고 다급하게 말해 웃음을 자아냈다. 자막에는 "감동은 감동이고 그냥 칼퇴가 간절한 한 사람"이라고 적혀 웃음을 더했다.

Advertisement

지수는 T모먼트로 화제가 됐다는 말에 "누군가는 해야 하는 일이었다. 이건 T모먼트가 아니다. (상황이) 안 끝나고 있었다. 그 자리에서 모두가 안 벗어나고 있었다"라고 말했다. 이어 "코첼라 공연장이 LA에서 멀리 떨어져 있었는데, 저는 LA로 넘어가야 하는 상황이었다. 2시간 정도 걸려서 저는 빨리 가고 싶었다. 어쩔 수 없이 정리할 수 밖에 없었다"라고 설명했다.

joyjoy90@sportschosun.com