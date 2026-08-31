전현무 지인, '즉흥 여행' 인증 영상 돌연 삭제…'나혼산' 해명도 달라졌다

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 전현무의 '즉흥 여행' 스타일을 뒷받침했던 지인의 SNS 영상이 돌연 삭제돼 눈길을 끌고 있다.

이런 가운데 MBC '나 혼자 산다' 제작진도 기존 해명과 달리 알마티시 관광청으로부터 촬영 협조를 받았다고 추가로 밝혀 논란이 이어지고 있다.

31일 확인 결과 전현무의 지인 A씨가 최근 SNS에 올렸던 전현무와의 공항 즉흥 여행 영상은 현재 삭제된 상태다.

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A씨는 앞서 "이번에 '나 혼자 산다' 카자흐스탄 편 보셨겠지만 종종 이렇게 '전현무작정'을"이라는 글과 함께 전현무와 과거 즉흥 여행을 떠나는 과정을 공개했다.

영상에는 여권과 가벼운 짐만 챙긴 전현무가 지인과 함께 공항을 찾아 그날 떠날 여행지를 물색하는 모습이 담겼다.

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전현무는 항공사 직원에게 "지금 나가 월요일 3시에 돌아올 수 있는 항공편 아무거나 달라"고 요청했지만 표를 구하지 못했고, 이후 항공권 예매 사이트를 통해 여행지를 찾아 출국한 것으로 전해졌다.

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A씨는 "차 안에서 안 됨. 공항에서 해야 스릴 있음. 실패하면 실패한 대로"라며 두 사람이 좌석을 구하지 못해 각자 다른 비행기를 타고 출발했다고 설명하기도 했다.

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해당 게시물은 전현무가 '나 혼자 산다'에서 보여준 것처럼 평소에도 공항에서 즉석으로 목적지를 정하는 여행을 즐긴다는 점을 보여주는 사례로 주목받았다.

하지만 31일 현재 해당 게시물은 삭제된 상태다. 다만 전현무와 남해로 즉흥 여행을 떠났던 다른 게시물은 여전히 남아 있다.

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'나 혼자 산다' 카자흐스탄 편을 직접 언급하며 공항 즉흥 여행 방식을 보여줬던 게시물이 삭제된 것으로, 이유는 알려지지 않았다.

이런 가운데 '나 혼자 산다' 제작진도 카자흐스탄 촬영과 관련한 추가 입장을 내놨다.

제작진은 31일 공식 홈페이지를 통해 "알마티시 관광청으로부터 금전적 협찬이나 제작비 지원을 받은 사실은 없다"면서도 "현지 촬영에 필요한 행정적 절차와 현장 진행에 필요한 촬영 협조를 받아 원활하게 진행됐다"고 밝혔다.

이는 지난 25일 내놓은 입장과 '촬영 지원'을 설명하는 방식에서 차이가 있다. 당시 제작진은 "이번 카자흐스탄 여행과 관련해 촬영 지원이나 협찬 등을 받은 사실은 없다"고 밝힌 바 있다.

그러나 이번에는 '촬영 지원'이라는 표현 대신 금전적 협찬과 제작비 지원을 받지 않았다고 범위를 구체화하는 한편, 알마티시 관광청으로부터 행정 및 현장 촬영 협조를 받은 사실을 밝혔다.

앞서 전현무는 지난 14일과 21일 방송된 '나 혼자 산다'에서 사전에 목적지를 정하지 않고 공항으로 향한 뒤 카자흐스탄 알마티행을 선택해 29시간 동안 즉흥 여행을 떠나는 모습을 공개했다.

방송 이후 해외 촬영에 여러 스태프가 동행했다는 점과 현지 렌터카 이용 절차 등을 이유로 실제 아무런 준비 없이 당일 여행지를 정한 것이 맞느냐는 의혹이 일부에서 제기됐다. 여기에 카자흐스탄 정부 홈페이지 내 알마티시 공식 페이지에 촬영이 현지 관광 당국의 지원을 받아 진행됐다는 취지의 내용이 알려지며 논란이 커졌다.

제작진은 당시 "전현무 씨의 카자흐스탄 여행은 방송에 공개된 내용 그대로"라고 해명했다.

관광청의 촬영 협조가 있었다는 사실만으로 전현무가 카자흐스탄행을 미리 알고 있었다거나 공항에서 목적지를 결정하는 장면이 연출됐다고 단정할 수는 없다.

다만 제작진은 관광청과 언제부터 촬영 관련 협의를 진행했는지, 전현무가 목적지를 언제 알게 됐는지 등에 대해서는 별도로 설명하지 않았다.

전현무의 평소 즉흥 여행을 보여주며 '나 혼자 산다'까지 직접 언급했던 지인의 게시물이 삭제된 데 이어 제작진의 촬영 지원 관련 설명에도 변화가 생기면서 '무계획 여행'을 둘러싼 논란이 계속되고 있다.

narusi@sportschosun.com