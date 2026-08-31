'한류프린스' 규현, 대만 프로 야구단 공식 초청…'2026 싱돔 뮤직라디오' 피날레

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 슈퍼주니어 규현이 '한류 프린스'의 영향력을 입증했다.

규현은 30일(현지시각) 타이베이 돔에서 열린 '2026 싱돔 뮤직 라디오(2026 SINGDOME音樂電台)'에 참석했다.

'싱돔 뮤직 라디오'는 대만 프로야구 구단인 라쿠텐 몽키스의 테마 데이의 일환으로 진행되는 공연이다. 규현은 구단 측의 공식 초청을 받아 경기 전 시구에 나섰다. 또 경기 후에는 '믿고 듣는 발라더'의 감미로운 발라드로 공연의 피날레를 장식했다. 규현은 '리스타트'를 시작으로 '첫눈처럼' 등 히트곡을 열창했다. '깊은 밤을 날아서'를 부르면서는 1루와 3루 응원단상으로 이동해 관객들과 가까이 호흡했다.

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무엇보다 현지 인기 싱어송라이터인 에릭 추의 '니 하오 부 하오(잘 지내나요)' 커버 무대, 히트곡 '광화문에서' 일부 가사 번안 등 현지 팬들을 배려한 무대로 짙은 감동을 선사했다.

규현은 "앞으로도 계속 함께 하자. 사랑한다"고 인사를 전했다.

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규현은 2024년 대만 관광 홍보대사로 위촉됐으며, 최근에는 아시아 팬미팅 투어 '규현 20주년 팬미팅 <호텔203>' 대만공연을 전석 매진시키며 압도적인 현지 인기를 입증한 바 있다.

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규현은 10월 18일 경기도 고양시 킨텍스 제2전시장에서 열리는 '놀 페스티벌'에 출격한다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com