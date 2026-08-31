윤혜진, 발레무용가의 소박한 식단..“참치·양배추 김 쌈, 이거 맛이 기깔남”

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[스포츠조선 박아람 기자] 발레무용가 윤혜진이 소박하면서도 건강한 식단을 공개하며 일상을 전했다.

윤혜진은 지난 30일 개인 계정을 통해 여러 장의 사진을 공개했다. 근황 사진과 함께 평소 즐겨 먹는 음식까지 공개하며 팬들과 소소한 일상을 공유했다.

그는 "아니 그래가지고 8월 끝났대... 샵에서 퉁퉁 부은 날. 요즘 매일 먹는 거. 머리 신데렐라 클리닉도 하고"라는 글을 남겼다.

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사진 속 윤혜진은 헤어숍으로 보이는 공간에서 머리를 단정하게 묶은 채 거울을 바라보고 있다. 검정색 상의를 입은 모습으로 군살 없이 탄탄한 몸매를 드러냈다. 평소보다 얼굴이 살짝 부은 듯한 모습도 포착됐지만 오히려 자연스럽고 친근한 분위기를 더했다.

윤혜진이 공개한 또 다른 사진에서는 그의 식사 메뉴가 눈길을 끌었다. 접시에는 양배추를 비롯해 오이와 김, 참치 등이 담겨 있었다. 화려하지는 않지만 가볍게 즐길 수 있는 재료들로 구성된 식단이었다.

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윤혜진은 자신의 식사법도 소개했다. 그는 "이거 이래 봬도 맛이 기깔남"이라고 자신 있게 말하며 음식에 대한 만족감을 드러냈다.

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이어 "그냥 김이랑 참치랑 오이 양배추 채 세서미 소스 뿌려서 싸 먹으면 된다"며 간단하게 만들어 먹을 수 있는 방법을 설명했다.

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실제로 공개된 사진에는 김 위에 양배추와 오이, 참치를 올린 뒤 한 쌈으로 만들어 먹는 모습도 담겼다. 자극적인 음식 대신 채소와 단백질을 중심으로 한 식사를 이어가는 모습이 인상적이다.

식단 사진 외에도 윤혜진의 다양한 모습이 공개됐다. 자연스럽게 머리를 풀어헤친 채 카메라를 바라보며 미소 짓고 있는 사진에서는 또 다른 분위기를 보여줬다. 블랙 재킷을 걸친 스타일링으로 세련되면서도 차분한 매력을 뽐냈다.

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평소에도 꾸준한 자기관리로 탄탄한 몸매를 유지하고 있는 윤혜진인 만큼, 이번에 공개한 간단한 식단에도 관심이 쏠리고 있다. 특별한 조리 과정 없이 익숙한 재료를 활용한 식사라는 점도 눈길을 끈다.

한편 윤혜진은 국립발레단 수석무용수 출신으로 2013년 배우 엄태웅과 결혼했다. 두 사람은 슬하에 딸 지온 양을 두고 있다. 윤혜진은 최근까지 공연 활동을 이어왔으며, 지난 8일 강동아트센터 무대에 올라 관객들과 만나는 시간을 가졌다.

tokkig@sportschosun.com