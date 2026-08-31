김태리, 日거리서 1000만원 명품시계 플렉스…한 줌 허리보다 시선 가네

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 김태리가 일본 여행 중 포착된 1000만원대 명품시계로 시선을 사로잡았다. 초록색 모자와 시계 다이얼의 색상까지 맞춘 감각적인 스타일링도 돋보였다.

김태리는 31일 자신의 SNS를 통해 일본에서 여유로운 시간을 보내는 모습이 담긴 여러 장의 사진을 공개했다.

가장 먼저 눈길을 끈 것은 김태리의 왼쪽 손목을 장식한 시계였다. 은빛 케이스와 브레이슬릿에 녹색 다이얼이 적용된 제품으로 사진상 롤렉스의 '오이스터 퍼페츄얼 36' 그린 다이얼 모델로 추정된다. 해당 제품은 군더더기 없는 디자인과 선명한 그린 다이얼이 특징이다. 현재 롤렉스 공식 홈페이지에 표시된 국내 판매 가격은 1036만원 정도다.

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김태리는 시계와 같은 녹색 계열의 니트 버킷햇을 착용해 자연스러운 컬러 조합을 완성했다. 로고나 장식을 과하게 드러내지 않으면서도 손목에 고가의 시계를 더해 '꾸안꾸' 여행 패션에 고급스러운 포인트를 줬다.

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김태리의 늘씬한 몸매도 시선을 끌었다. 흰색 민소매 상의에 짧은 플레어스커트와 검은색 미들 부츠를 매치한 그는 군살 하나 없는 가느다란 허리와 쭉 뻗은 각선미를 드러냈다.

울창한 녹음을 배경으로 창문 밖에 몸을 내밀어 손 키스를 보내는가 하면 비가 내리는 거리에서는 투명 우산을 들고 산책을 즐겼다. 모자를 깊이 눌러쓴 채 카메라를 향해 윙크하는 모습에서는 김태리 특유의 장난스럽고 싱그러운 매력이 묻어났다.

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한편 김태리는 지난 4월 종영한 tvN 예능 '방과후 태리쌤'에서 초등학교 연극반 선생님으로 변신해 아이들과 공연을 준비하는 과정을 선보였다. 현재는 인기 웹소설·웹툰을 원작으로 한 드라마 '언니, 이번 생엔 내가 왕비야' 출연을 긍정적으로 검토하고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com