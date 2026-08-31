이현이, 'S전자 부장' ♥남편 억대 성과급 논란에 직접 답했다..."기사 난 것만큼 안 받아"

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[스포츠조선 정안지 기자]모델 이현이가 S전자 반도체 부문에 재직 중인 남편 홍성기의 성과급을 둘러싼 세간의 관심에 직접 입을 열었다.

31일 유튜브 채널 '오은영의 버킷리스트'에서 이현이는 S전자 다니는 남편의 성과급에 대해 언급했다.

영상 속 오은영은 이현이와 이야기를 나누던 중 "남편이 부장님으로 승진했다고 하더라"고 언급했다. 그러면서 "보너스도 많이 나온다던데"라며 S전자 직원들의 성과급에 대한 궁금증을 드러냈다.

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이현이의 남편은 S전자 반도체(DS) 부문 엔지니어로 근무 중이며 지난해 3월 부장으로 승진했다. 이러한 가운데 최근 삼성전자 DS부문에서는 사업부별 실적에 따라 특별경영성과급과 성과인센티브 등이 지급되면서 거액의 성과급이 화제를 모으면서 홍성기의 성과급에도 자연스럽게 관심이 쏠렸다.

이에 이현이는 "사람들이 나를 만나면 다 물어본다"라면서 "남편이 아이랑 미국을 갈 수 있는 이유가 남편이 회사에 안 있고 회사에서 학술 연수를 보내줘서 대학원에 다니고 있다"라고 밝혔다. 그러면서 "남편은 기사 난 것만큼 많이 받는 건 아니다"라고 강조했다. 현재 학술연수 중인 만큼 최근 화제가 된 성과급 규모와 남편이 실제 받는 금액에는 차이가 있다는 설명이다.

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다만, 이현이는 "하지만 내년에는 기대해 보는 걸로"라며 웃어 눈길을 끌었다.

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앞서 지난 6월 이현이 남편은 자신의 SNS를 통해 S전자 반도체 부문이 학술 연수 인원에게도 특별경영성과급의 50%를 지급하는 방향으로 가닥을 잡았다는 내용의 기사를 공유하며 "충성충성"이라는 글과 함께 경례 이모티콘을 덧붙여 화제를 모으기도 했다. 학술연수 중에도 특별경영성과급을 일부 지급받을 수 있다는 소식에 반가운 마음을 드러낸 것으로 보인다.

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한편, 이현이는 지난 2012년 회사원 홍성기 씨와 결혼해 슬하에 두 아들을 두고 있다.

anjee85@sportschosun.com