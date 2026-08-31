"700억 같은 느낌" 최민식, 첫 광고료 받고 "사람이 눈이 돌더라"

[스포츠조선 정유나 기자] 배우 최민식이 데뷔 초 처음 상업 광고를 찍으며 받은 광고료를 공개해 눈길을 끌었다.
지난 30일 유튜브 채널 '요정재형'에는 최민식이 게스트로 출연해 다양한 이야기를 나누는 영상이 공개됐다.
이날 최민식은 연극배우로 활동하던 시절 TV 드라마에 진출하게 된 과정을 돌아봤다. 그는 1990년 방송된 드라마 '야망의 세월'에서 '꾸숑' 역을 맡으면서 이름을 알리기 시작했다고 설명했다.
이후 당시 젊은 세대 사이에서 인기를 끌었던 한 청바지 브랜드 로부터 카탈로그 광고 제안을 받았다고. 최민식은 "그 당시 젊은 층에서 유행하던 '조다시'라는 청바지 브랜드에서 카탈로그 광고가 들어왔다. 두 달 연습해서 한 달 연극 무대에 서고 받았던 돈이 50만원인데 광고료로 700만원을 주더라"고 밝혔다.
예상보다 훨씬 큰 광고료에 놀랐던 당시를 떠올리며 최민식은 "프롤레타리아(노동자계급)로 살다가 갑자기 부르주아(자본가계급)가 그냥 한 방에 꽂혔다. 잠이 안 오더라. 이게 뭔가 싶었다"며 "지금 개념으론 70억, 700억 같은 느낌이었다"고 말해 웃음을 안겼다.
그는 이후 제일모직 계열에서 파생된 양복 브랜드의 광고까지 맡게 됐다고 전했다. 당시 받은 금액은 첫 광고보다도 많았던 것으로 알려졌다.
최민식은 "(조다시 보다 광고료를) 더 받았다. 사람이 눈이 돌더라"며 당시 갑작스럽게 커진 수입을 두고 "자본주의의 단맛"을 알게 됐다고 회상해 웃음을 자아냈다.
한편 최민수는 오는 9월 16일 배우 한소희와 호흡을 맞춘 영화 '인턴' 개봉을 앞두고 있다.
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