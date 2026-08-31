"육아 유튜브 올릴까" 박수홍♥김다예, '비행기 논란' 사과 후 'SNS 뚝'..이번주 영상은?

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[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 박수홍과 아내 김다예가 항공기 출발 지연 논란에 사과한 이후 SNS 활동을 중단해 눈길을 끌고 있다.

두 사람은 논란 전까지 꾸준히 SNS를 통해 근황을 전했지만, 최근에는 게시물을 올리지 않고 있다. 사과문 댓글창을 닫은 가운데 지난 24일 공개된 유튜브 영상에는 관련 댓글이 이어지고 있다.

이에 매주 월요일 공개해 온 박수홍 가족의 육아 콘텐츠가 이날 예정대로 업로드될지에도 관심이 쏠린다.

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앞서 박수홍은 가족과 괌행 비행기에 탑승했다가 아이가 울자 하차 의사를 밝혔다가 이를 번복하면서 항공편 출발이 약 1시간 지연되는 일이 발생했다. 이후 이와 관련해 '민폐 논란'이 불거지자 박수홍은 "미숙한 판단"이었다며 승객과 항공사 측에 사과했다.

박수홍은 "최근 비행기 출발 과정에서 저희 가족으로 인해 지연 출발 문제가 발생했다. 이로 인해 많은 분들의 소중한 시간을 빼앗는 큰 불편함을 드렸고, 항공사 관계자 분들께도 피해를 드렸다. 이에 고개 숙여 진심으로 사과의 말씀을 올린다"라며 사과문을 올렸다.

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그는 "당시 탑승하자마자 착석하지 못할 정도로 아이가 울어 당황한 나머지 미숙한 판단을 했다"며 "긴 비행시간 동안 아이의 울음으로 승객분들께 더 큰 피해를 드릴 것 같아서 당초 내리겠다는 의사를 기내 관계자 분께 전달드렸다"고 당시 상황을 설명했다.

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이어 "기내에서 대기 중 아이가 울음을 그쳐 다시 탑승 의사를 밝혔는데, 이로 인해 보안 검사 등 시간이 크게 지체될 수 있다는 점을 미처 깨닫지 못했다. 이는 전적으로 항공 관련 절차에 대한 저의 무지함으로 일어난 일이며 그 어떤 변명의 여지도 없다"며 "다시 한번 저의 부족함으로 큰 피해를 보신 승객분들과 항공사 관계자 여러분께 머리 숙여 깊이 사과를 드린다"고 고개 숙였다.

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jyn2011@sportschosun.com