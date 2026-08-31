[SC인터뷰] "'오디세이'와 경쟁작이라니"…김미조 감독, 보석함에서 꺼낸 '경주기행'(종합)

사진 제공=롯데엔터테인먼트

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 안소윤 기자] 김미조 감독이 오랫동안 보석함에 간직해온 영화 '경주기행'을 마침내 세상 밖으로 꺼냈다.

8월 26일 개봉한 '경주기행'은 수학여행에서 돌아오지 못한 막내딸 경주를 위해, 8년의 기다림 끝에 죽이는 여행을 떠난 네 모녀의 가족 복수극으로, 데뷔작 '갈매기'로 국내외 유수 영화제에서 탄탄한 연출력을 인정받은 김미조 감독의 첫 상업영화다.

최근 스포츠조선과 만난 김 감독은 "제가 이 영화를 처음 기획한 게 2014년이었다. 당시 가족 여행을 갔다가, 꼭 이 소재로 장편 영화를 찍어보고 싶었다. 그러고 나서 영화가 나오기까지 10년이 넘어서 굉장히 감개무량하고 기쁘다. 꿈이 이뤄진 기분이다"며 "저희 영화에 강력한 이야기가 있는 게 아니고, 가족 이야기니까 사람들이 별로 안 좋아할 줄 알았다. 저는 그 이야기가 보고 싶어서 시나리오를 썼는데, 막상 공모전에 당선되어서 격려를 받은 기분이었다"고 말했다.

Advertisement

영화 '경주기행' 스틸. 사진 제공=롯데엔터테인먼트

실제로 네 자매 중 막내딸인 김 감독은 "'경주기행'을 일부러 코미디로 쓴 건 아니었다. 그냥 제가 살아온 삶이 그랬다. 아무리 비극적인 상황이어도 웃을 구멍이 있다는 걸 부모님께 배웠다. 일례로 제가 어릴 때 발을 데어서 큰 흉터가 남아있다. 여름에도 샌들을 안 신고 더워도 꽁꽁 가리고 다녔다. 그걸 보고 저희 큰 언니가 '탄발'이라고 했는데, 그 이야기 들을 때마다 굉장히 화냈다. 근데 하도 어렸을 때부터 그 이야기를 들으니까, 저도 어느 순간부터 인정을 하게 되더라. 이미 데인 걸 감출 수도 없지 않나"라고 허심탄회하게 털어놨다.

이연이 연기한 동주는 김 감독의 프로레슬러 출신 셋째 언니를 모티브로 한 캐릭터다. 김 감독은 "언니가 프로레슬링을 15년 전에 하고 그만뒀다"며 "저는 경기를 준비하는 언니의 모습을 본 경험으로 작품을 준비했다. 언니도 배우인데, 동주의 연기를 보면서 좋아했다"고 흡족함을 표했다.

영화 '경주기행' 스틸. 사진 제공=롯데엔터테인먼트

Advertisement

극 중 백상현 역을 맡은 변요한은 '경주기행'에 노개런티로 참여한 사실이 뒤늦게 알려져 화제를 모았다. 김 감독은 "제작사 대표님과 요한 선배가 '당신, 거기 있어줄래요'에서 프로듀서와 배우로 만나 관계를 오랫동안 이어오셨다고 들었다"며 "백상현 역할을 누구로 할지 고민고민 했는데, 요한 선배가 참여해 주신다는 소식을 듣고 놀랐다"고 말했다.

Advertisement

이어 변요한이 '경주기행'을 선택하게 된 이유를 묻자, 김 감독은 "선배는 이 영화가 기대됐다고 하셨다. 또 제작사 대표님과의 관계가 (작품 선택에) 컸다고 들었다"고 답했다. 그러면서 "글이 너무 좋아서 이 작품이 세상에 나올 수 있도록 도와주고 싶다고 말씀하셨다. 제작비가 큰 규모는 아니니까, 조금이라도 보탬이 되고 싶다고 하셨다. 백상현 캐릭터도 재밌어하셨다. 그동안 악역 연기를 해본 적은 있지만, 이런 악역은 해 본 적이 없으셔서 궁금하셨다고 들었다"고 덧붙여 설명했다.

Advertisement

'경주기행'을 촬영하면서 고생한 변요한에게 고마운 마음도 전했다. 김 감독은 "제가 괴물일 수도 있는데, 미안해서 작품을 애매하게 만드는 거보다 확실하게 잘하고 싶었다. 선배가 도와주신 거에 대한 보답을 영화로 해야 한다고 생각했다. 어떤 분이 '변요한 씨 다음부턴 꼭 돈 받으세요'라고 포털에 댓글을 남기셨더라. 그 댓글이 가장 기억에 남는다(웃음). 촬영 당시 선배가 다리도 안 좋으셨어서 백상현 캐릭터에 절름발이 설정을 일부러 넣었다. 선배가 발에 붕대를 감고 계셨어서 캐릭터에도 반영했다"고 말했다.

사진 제공=롯데엔터테인먼트

'경주기행'을 통해 관객들에게 전하고 싶은 메시지에 대해서도 이야기했다. 김 감독은 "제가 하고 싶은 이야기와 사람들이 공감할 수 있는 이야기를 모두 담고 싶었다"며 "영화를 만들 때 세 가지 목표를 세웠는데, 첫 번째는 배우들과 스태프들이 이 영화를 보고 부끄러워하지 않았으면 했다. 두 번째는 손익분기점을 넘는 거다. 세 번째는 이 작품을 통해 다음 작품을 할 수 있는 원동력을 갖게 되는 거다. 세 가지 목표를 세운 만큼 블라인드 시사도 여러 번 거쳤고, 내부 모니터링도 열심히 했다"고 자신했다.

Advertisement

길고 길었던 후반 작업 과정에 대해서도 "영화 개봉 시기가 잡히지 않아서, 2년 동안 후반 작업을 할 수밖에 없었다. 지금도 약간의 후회가 있는데, 나중에 더 후회하고 싶지 않았다. 지금 잠깐 고생하면 앞으로 10년 뒤, 20년 뒤엔 후회를 안 할 것 같더라. 오죽하면 스태프들이 '이 영화로는 후반 작업 그만 만나자'고 했을 정도"라고 말했다.

이어 '오디세이', '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이' 등 대작들과 흥행 경쟁을 펼치게 된 소감도 전했다. 김 감독은 "'오디세이'와 '경주기행'의 몸집 차이는 다윗과 골리앗보다 더 차이가 난다(웃음). 그래도 '오디세이'와 경쟁작이라고 해 주셔서 기분이 좋다. 뭔가 하버드대에 원서를 넣고 기다리는 느낌"이라며 "개봉 시기가 정해지지 않았을 땐 다 키워둔 자식을 독립 못 시킨 느낌이었는데, 이젠 다음 페이지로 넘어갈 수 있는 전환점이 된 것 같다. 투자사들과 미팅할 때도 '저 이 영화 안 하면 죽을 수도 있다'고 극단적으로 이야기했었다. 이제야 엄마 옥실(이정은)이 막내딸을 떠나보낸 것처럼 '경주기행'을 떠나보낼 수 있을 것 같다"고 털어놨다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com