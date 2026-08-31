지스타 2026, '외연 확장' 시동…KREAM 손잡고 스페셜 패스 출시

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국제 게임 전시회 '지스타 2026'이 게임을 넘어 패션·웹툰·모빌리티 등으로 접점을 넓힌다. 지스타조직위원회는 오는 11월 부산 벡스코에서 열리는 본 행사에 앞서 트렌드 거래 플랫폼 크림(KREAM)과 손잡고 새로운 형태의 입장권 패키지를 선보인다.

지스타조직위원회는 31일 '지스타 2026 스페셜 패스'를 공개하고 사전 판매 일정을 발표했다. 올해 지스타가 내세운 '외연 확장' 전략의 첫 결과물이다.

스페셜 패스는 기존 입장권에 굿즈와 혜택을 결합한 상품이다. BTC 입장권과 '유미의 세포들' 협업 키링 및 프로모션 카드, KREAM 바우처를 하나의 패키지로 묶었다. 단순히 전시회 입장권을 판매하는 방식에서 벗어나 게임 팬들이 행사 전부터 브랜드와 콘텐츠를 경험하도록 설계한 것이 특징이다.

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우선 조직위는 9월 1일부터 6일까지 현대백화점 판교점 4층 아이코닉 스퀘어에서 지스타 2026 스페셜 패스 팝업스토어를 운영한다. 팝업스토어에서는 스페셜 패스를 얼리버드 가격으로 구매할 수 있다. 일반권은 2만원, 청소년권은 1만원으로, 정가보다 최대 33% 저렴하다. 이후 9월 7일부터는 KREAM을 통해 일반권 2만5000원, 청소년권 1만5000원에 판매하며 준비된 수량이 소진되면 판매를 종료한다.

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현장에서는 입장권 판매 외에도 게임과 다른 산업을 결합한 체험 콘텐츠가 마련된다. 대표적으로 현대자동차 심레이싱 체험존을 운영해 방문객들이 모빌리티 e스포츠를 직접 경험할 수 있도록 했다.

지스타 2026의 키비주얼 협업에 참여한 웹툰 '유미의 세포들' 관련 굿즈와 지스타 공식 상품도 팝업스토어에서 먼저 공개된다. 스페셜 패스와 초대권 등을 증정하는 현장 이벤트도 진행한다.

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이번 협업은 지스타가 게임 이용자만을 대상으로 한 행사를 넘어 젊은 소비층이 모이는 플랫폼으로 영역을 넓히려 한다는 시도 중 하나라 할 수 있다. KREAM과 현대자동차, '유미의 세포들'이라는 서로 다른 분야의 브랜드와 콘텐츠를 한 공간에 배치하면서 게임을 중심으로 패션·웹툰·자동차 등으로 접점을 확대하려는 전략을 보여준다.

최근 게임 전시회가 게임을 직접 시연하는 것을 넘어 게임 IP와 팬덤을 다른 문화·소비 영역으로 연결하는 방식이 점점 더 중요해지고 있는 상황에서, 행사 전부터 소비자와 만나는 접점을 만들어 팬덤의 관심을 끌어올리는 전략이라 할 수 있다.

일반 BTC 입장권 사전 예매는 9월 29일부터 시작한다. 올해도 쾌적한 관람 환경과 현장 안전을 위해 100% 사전 예매 방식으로 운영한다. '지스타 2026'은 11월 19일부터 22일까지 나흘간 부산 벡스코에서 개최된다. 조직위는 KREAM과의 협업을 시작으로 모빌리티와 웹툰 등 다양한 산업과 연계한 콘텐츠를 순차적으로 선보이며 올해 지스타의 외연을 넓혀간다는 계획이다.

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지스타조직위원회 관계자는 "트렌드 거래 플랫폼인 KREAM과의 협업을 통해 지스타를 기다려온 팬들에게 새로운 패키지를 선보이게 됐다"며 "9월 판교 팝업스토어를 시작으로 11월 부산 본 행사까지 더욱 풍성한 즐길거리를 제공할 것"이라고 말했다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com