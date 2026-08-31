오픈AI 게임 빌더스 서울 개막…송재경·송병준 "AI가 게임 개발 방식 바꾼다"

컴투스 송병준 의장

송재경 전 엑스엘게임즈 대표

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한국 게임산업을 대표하는 1세대 개발자들이 AI 시대 게임 개발의 변화를 직접 이야기하는 자리가 마련됐다.

오픈AI와 한국 게임산업의 주요 개발자들이 함께한 '오픈AI 게임 빌더스 서울(OpenAI Game Builders Seoul)'이 31일 서울 '그래픽 바이 대신'에서 막을 올렸다. '리니지'와 '아키에이지' 등 MMORPG 개발의 선구자로 꼽히는 송재경 전 엑스엘게임즈 대표와 모바일게임 시장을 개척한 송병준 컴투스 의장이 오프닝 키노트 연사로 나서 AI가 게임 개발과 서비스에 가져올 변화를 짚었다.

행사는 오픈AI 인터내셔널 총괄 디렉터 올리버 제이의 환영사로 시작됐다. 올리버 제이는 "한국 게임의 역사를 일궈낸 주역들과 AI 시대 미래를 새롭게 정의할 개발자들이 모인 뜻깊은 자리"라며 "한국 개발자들이 AI를 적극 활용해 새로운 게임성에 과감히 도전하기를 기대한다"고 말했다.

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첫 번째 키노트에 나선 송재경 전 대표는 현재 코덱스를 활용해 MMORPG를 개발하고 있는 경험을 공개했다. AI를 개발 과정에 적용하면서 코딩 처리량이 기존보다 8배 이상 증가했다는 것이 그의 설명이다. 송 전 대표는 "AI를 단순히 소프트웨어를 빨리 만드는 도구로만 볼 것이 아니라, 게임 안에서 스스로 보고 판단하고 행동하는 '새로운 참가자(Agent)'로 설계해야 한다"고 말했다.

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이는 AI가 NPC의 행동 패턴을 개선하는 수준을 넘어 게임의 구성원으로 참여하는 형태까지 염두에 둔 발언이라 할 수 있다. 게임 개발에서 AI가 제작 비용과 시간을 줄이는 것을 넘어 게임 플레이 자체를 설계하는 변수로 자리 잡을 가능성을 제시했다는 점에서 눈길을 끈다.

두 번째 키노트에서는 송병준 컴투스 의장이 모바일게임 산업의 출발점을 되돌아봤다.

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송 의장은 약 25년 전 24KB 용량의 흑백 피처폰에서 게임을 만들던 시절을 언급하며 당시에도 개발자들이 제한된 기술 환경에서 이용자에게 재미를 전달하는 방법을 고민했다고 설명했다. 기술은 크게 달라졌지만 게임의 본질은 여전히 같다는 의미다. 그는 "당시나 지금이나 게임의 본질은 주어진 기술 한계 안에서 유저에게 '재미'를 주는 것"이라고 강조했다.

다만 AI는 과거의 기술 발전과는 성격이 다르다고 평가했다. 송 의장은 오픈AI가 AI 시대를 열면서 아이디어만 있다면 누구나 게임을 만들 수 있는 '창작의 대중화'가 진행되고 있다고 진단했다. 게임을 만드는 단계뿐 아니라 완성된 게임을 글로벌 시장에 출시하고 서비스하는 과정 역시 빠르게 바뀔 것으로 전망했다.

한국 게임산업이 지난 20여년간 온라인과 모바일이라는 새로운 플랫폼에 적응해왔듯, 이번에는 AI라는 또 다른 기술 변곡점에서 어떤 새로운 게임을 만들어낼지가 중요한 과제가 될 전망이다.

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한편 이날 행사에서는 컴투스가 25년간 축적한 게임 서비스 기술을 기반으로 개발한 게임 백엔드 플랫폼 '하이브 액실(Hive Axyl)'도 소개됐다. 또 오후 세션에서는 사전 선발된 40개 팀이 AI 기반 게임 아키텍처와 특징을 발표하는 '3분 스피치(Track 1)'와 현장에서 전격 공개되는 주제에 맞춰 5시간 동안 실시간으로 게임을 구축하는 '5시간 라이브 해커톤(Track 2)'이 동시에 진행됐다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com