'17kg 감량' 김민하, 거울 셀카 속 앙상한 가슴뼈..'극강의 뼈말라핏'

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 김민하가 한층 슬림해진 모습으로 근황을 전해 눈길을 끌고 있다.

김민하는 31일 자신의 근황을 담은 사진을 공개했다.

사진 속 김민하는 현관 앞 거울을 활용해 자신의 모습을 담고 있다. 편안한 분위기의 일상적인 모습이지만, 이전보다 한층 가녀려진 듯한 실루엣이 시선을 사로잡는다.

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김민하는 블랙 톱과 스커트 차림에 그레이톤 카디건을 걸쳐 차분하면서도 세련된 분위기를 연출했다.

높게 틀어 올린 헤어스타일과 화장기가 많지 않은 듯한 자연스러운 메이크업이 어우러지면서 특유의 청초한 매력도 돋보인다.

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특히 눈길을 끄는 부분은 눈에 띄게 슬림해진 체형이다. 사진에서는 카디건 사이로 드러난 목선과 쇄골 라인이 두드러지며, 전체적으로 한층 가벼워진 분위기를 풍긴다.

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김민하는 최근 작품을 위해 체중을 약 17kg 감량한 것으로 알려지면서 큰 관심을 받은 바 있다.

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작품을 위한 체중 감량 이후 이전과는 또 다른 분위기를 보여주면서 팬들의 관심이 이어지고 있다.

한편 김민하의 차기작 영화 '우리 태양을 흔들자'는 기적을 바라지만 내일 없이 시들어가던 여자와 내일을 주겠다는 막무가내 8차원 남자가 우연한 약속으로 묶이며 서로의 세상을 흔드는 찬란한 생존 로맨스를 그린 작품이다. 이도현, 김민하가 출연하고 '당신의 맛' '약한영웅 Class 1'을 공동 연출한 박단희 감독의 첫 스크린 연출작이다.

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shyun@sportschosun.com