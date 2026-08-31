'이혼' 지연수, 그렇게 예뻤는데..."돈·시간 없어서 관리 포기" 충격 근황

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[스포츠조선 김수현기자] 레이싱모델 출신 지연수가 제주도 여행 중 자신의 생얼을 공개하며 솔직한 일상을 전했다.

31일 유튜브 채널 '지연수의 연수롭다'에는 '지연수 쌩얼 공개! 민수 방학맞이 제주도 여행'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 방송에서는 지연수의 이른바 '인생 첫 생얼' 공개가 이뤄져 눈길을 끌었다.

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세안을 앞둔 지연수는 카메라를 의식한 듯 "나는 이제 욕을 먹어도 모른다. 난 책임 못 진다"라며 민망한 모습을 보였다.

그러나 제작진의 반응은 의외였다. 제작진은 지연수의 민낯을 본 뒤 "왜 피부 좋은데. 피부과 관리 받는 거 있냐"고 물었다.

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지연수는 곧바로 손사래를 쳤다. 그는 "아니다. 관리 같은 소리 한다. 내가 곰탕 날라서 관리받게 생겼냐"라고 말하며 웃음을 자아냈다.

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이는 현재 자신의 현실적인 생활을 언급한 발언이기도 했다. 지연수는 앞서 전남편 일라이에게 받는 양육비만으로는 생활비가 부족해 생계를 위해 곰탕집에서 아르바이트를 하고 있다고 밝힌 바 있다.

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피부과 시술에 대한 현실적인 고민도 털어놨다. 과거 지연수는 "돈이 없다"며 피부과 시술인 '울쎄라'를 받고 싶지만 비용 문제로 망설이고 있다고 밝힌 바 있다.

이날 역시 울쎄라에 대한 이야기가 나오자 지연수는 "울쎄라는 포기했다. 비싸기도 한데 시간도 없다"고 말했다.

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이어 "내가 울쎄라를 받으면 2주 정도는 붓는다. 나한테 시간도 안 주면서 울쎄라 같은 소리를 한다"라고 덧붙이며 웃음을 안겼다..

그는 "그런 건 한 번 한다고 하면 되는 게 아니라 꾸준히 해야 하지 않냐. 제일 좋은 걸 찾게 된다"라고 말했다.

한편 지연수는 2014년 그룹 유키스 출신 일라이와 결혼해 아들 민수 군을 뒀으나 2020년 이혼했다. 이후 홀로 아들을 양육하며 방송과 개인 활동을 이어가고 있다. 전남편 일라이는 최근 재혼 소식으로 화제를 모으기도 했다.

shyun@sportschosun.com