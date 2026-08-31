"子 손보승 집 비번 궁금한데 안 궁금한척" 이경실, 며느리 사생활 존중

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[스포츠조선 조윤선 기자] 이경실이 아들과 며느리의 사생활을 존중하는 모습을 보였다.

31일 유튜브 채널 '우리엄마 이경실'에는 '현실 모녀의 둘 중 하나 고르는 밸런스 게임 (feat. MZ 디저트)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 이경실은 딸 손수아와 밸런스 게임을 진행했다. '시어머니에게 집 비밀번호 알려주기 가능 vs 불가능'이라는 질문이 나오자 이경실은 "나는 알려고도 하지 않는다"라고 답했다.

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이에 손수아가 "엄마는 시어머니지만 안 궁금하지 않냐"고 묻자 이경실은 "궁금하기는 한데 안 궁금한 척하는 거다"라고 솔직하게 털어놨다.

이어 "내가 관여하고 싶지 않다. 그래서는 안 된다는 생각이 있는 거다"라며 "어떤 부모가 잘 사나 궁금하지 왜 안 궁금하겠냐. 하지만 비밀번호까지는 알고 싶지 않다"고 설명했다.

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반대로 자신이 며느리라면 시어머니에게 집 비밀번호를 알려줄 것 같으냐는 질문에는 "물어보면 알려줄 것 같다"고 답했다. 그러면서 "그런데 비밀번호를 굉장히 길게 만들어서 적어주지 않고 '외우세요' 하면서 줄 것 같다"고 말해 웃음을 자아냈다.

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한편 이경실의 아들인 배우 손보승은 2021년 23세의 나이에 혼전임신으로 결혼했으며, 이듬해 아들을 품에 안았다. 이경실은 여러 방송을 통해 아들의 혼전임신으로 1년간 절연했지만 이후 관계를 회복했다고 밝힌 바 있다.