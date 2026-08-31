"작작해" 고현정, 촬영팀에 정색하더니...'N분의 1' 요구까지 빵 터졌다

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[스포츠조선 조윤선 기자] 고현정이 장난기 가득한 모습을 드러냈다.

31일 고현정의 유튜브 채널에는 '고현정 브이로그 20'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 고현정은 오랜만에 갤러리를 찾아 전시회를 관람했다. 그는 "그림 좋아하고 작가분들과 이야기하는 걸 정말 즐겨 했던 사람인데 7~8년간 못 했다. 그런데 더 이상 갈증이 나서 안 되겠더라"고 털어놨다.

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오랜만에 취미 활동에 나선 고현정은 작가와 작품에 대한 이야기를 나누며 즐거운 시간을 보냈다. 그러면서 "딱히 휴가라는 걸 가지 않는 사람이라서 잠깐 도시에서 다른 공간이나 이색적인 공간을 가는 게 나한테는 휴식이고 휴가 같기도 하다"고 말했다.

이어 "작가님과 이야기하면 할수록 나도 어떤 아이디어도 떠올라서 좋았다. 즐거운 시간이었다"며 "나 나름대로 7~8년 만에 (취미 활동) 시작하는 거니까 가끔 이렇게 움직여보겠다"고 전했다.

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이후 고현정은 서촌 소품샵도 찾았다. 소품숍 사장님이 미모를 칭찬하자 고현정은 "이럴 때 어떻게 반응해야 되는지 모르겠다"며 수줍은 모습을 보였다.

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고현정은 "오늘 간 곳이 다 너무 예쁘고 서촌에서부터 쭉 훑은 기분이라 너무 재밌었다. 배가 너무 고팠는데 식당마저 잘 골라서 즐거운 하루였다"며 "오늘 부자 된 기분이다. (좋은 공간을) 많이 알아둔 것 같다"며 만족감을 드러냈다.

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이어진 쿠키 영상에서는 고현정은 고생한 촬영팀을 챙겨주는 모습이 담겼다.

고현정은 촬영팀에게 "많이 시켜라. 두루두루 많이 먹어라"라고 말했고, 촬영팀은 "엄청 많이 시켰다. 깜짝 놀랄 만큼 많이 시켰다"며 장난을 쳤다.

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이에 고현정은 "그러지 마라. 뭘 얼마나 많이 시켰냐. 그건 N분의 1 해라. 그만해라. 작작 해"라고 정색하며 받아쳤다.

하지만 이내 웃음이 터져버렸고, 촬영팀은 "잘 먹겠다"며 끝까지 고현정과 농담을 주고받으며 화기애애한 분위기를 자랑했다.