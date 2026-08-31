김병만, 아들한테 머리채까지 잡혔다...몸 위로 '쾅쾅' 뛰어도 "고통 속 행복"

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[스포츠조선 김수현기자] 개그맨 김병만이 두 자녀와 함께한 행복한 일상을 공개했다.

김병만은 31일 자신의 근황을 전하며 "고통 속에 행복"이라는 글과 함께 아이들과 시간을 보내는 모습을 영상으로 담았다.

영상에서 김병만은 누워 있었고, 아들 똑이는 그런 아빠의 몸 위에 올라가 신나게 뛰어놀고 있다.

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특히 아들 똑이는 아빠의 머리채를 잡고 점프하는 등 거침없는 장난을 이어갔다. 아빠의 몸 위에서 이리저리 뛰어다니며 신나게 놀았지만 김병만은 이를 피하지 않았다.

아이가 마음껏 놀 수 있도록 자신의 몸을 기꺼이 내어주는 모습에서 두 자녀를 향한 애정이 고스란히 느껴졌다.

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딸 짱이 역시 동생과 함께 아빠의 몸 위에 올라가 즐거운 시간을 보냈다. 두 아이가 나란히 아빠 위에서 뛰어놀면서 김병만은 아이들의 놀이 공간이 됐다.

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한편 김병만은 2023년 오랜 별거 끝에 전처와 이혼했다. 이후 재혼했으며, 현재 두 자녀를 두고 있다.

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최근에는 방송 활동뿐만 아니라 가족과 함께하는 일상을 공개하며 새로운 삶의 모습을 보여주고 있다.

shyun@sportschosun.com