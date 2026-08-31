홍현희, 11kg 빼더니 유아 전동차 탑승도 거뜬 "난 30kg"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 홍현희가 유아용 전동차 탑승에 성공해 눈길을 끌었다.

31일 유튜브 채널 '홍현희 제이쓴의 홍쓴TV'에는 '준범 생일 파티 대작전'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 홍현희와 제이쓴은 아들 준범이의 생일을 맞아 깜짝이벤트를 마련했다. 또 준범이가 평소 갖고 싶어 했던 장난감 자동차를 팬에게 선물 받는가 하면, 유튜브 제작진에게 유아용 전동차까지 선물 받으며 특별한 생일을 즐겼다.

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이후 제이쓴은 선물 받은 전동차를 조립했고, 준범이가 전동차에 올라타자 컨트롤러를 이용해 움직였다. 하지만 차가 자동으로 움직이기 시작하자 준범이는 겁을 먹고 "아빠가 손으로 끌어줘"라고 말했다.

결국 제이쓴과 홍현희가 번갈아 가며 전동차를 직접 끌어줬다. 하지만 준범이는 이내 "내릴 거야. 무서워. 엄마가 해봐"라며 홍현희에게 운전석을 넘겼다.

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전동차의 허용 하중이 30kg이라는 말에 제이쓴은 "엄마 무거워서 못 탄다"고 말했지만, 홍현희는 망설이지 않고 운전석에 올라탔다.

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홍현희는 전동차가 자신의 체중을 버티자 "나는 30kg이다"라며 자신 있게 외쳤고, 신나게 핸들을 움직이며 직접 운전했다. 그러나 얼마 지나지 않아 핸들이 뽑히는 돌발 상황이 벌어져 웃음을 자아냈다.

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한편 홍현희와 제이쓴은 2018년 결혼해 슬하에 아들 준범 군을 두고 있다. 최근 식습관 개선과 혈당 관리를 통해 다이어트에 성공한 홍현희는 60kg에서 49kg까지 약 11kg을 감량해 화제를 모았다.